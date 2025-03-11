Tuyển Nhân viên kinh doanh CÔNG TY CỔ PHẦN SẢN XUẤT NHỰA DUY TÂN làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 8 - 10 Triệu

Tin tuyển dụng Mức độ phù hợp
Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Nhân viên kinh doanh Tại CÔNG TY CỔ PHẦN SẢN XUẤT NHỰA DUY TÂN
Mức lương
8 - 10 Triệu
Hình thức làm việc
Khác
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
Không yêu cầu
Cấp bậc
Chưa cập nhật
Địa điểm làm việc
- Hồ Chí Minh:
- 91 An Dương Vương, Phường 8,Hồ Chí Minh
Mô Tả Công Việc Nhân viên kinh doanh Với Mức Lương 8 - 10 Triệu
Tư vấn, chăm sóc khách hàng tại showroom (91 An Dương Vương, Phường 8, Quận 5)
Các công việc có liên quan khác
Với Mức Lương 8 - 10 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì
Nhanh nhẹn
Giao tiếp tốt
Tại CÔNG TY CỔ PHẦN SẢN XUẤT NHỰA DUY TÂN Thì Được Hưởng Những Gì
Được ký hợp đồng & tham gia đầy đủ các khoản BHXH, BH24/24
Tham gia du lịch hàng năm cùng công ty
Thưởng lễ/tết/lương tháng 13 và tăng lương hàng năm theo đánh giá năng lực
Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY CỔ PHẦN SẢN XUẤT NHỰA DUY TÂN
Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.
