Tuyển Nhân viên kinh doanh CHI NHÁNH CÔNG TY TNHH DALAT HASFARM TẠI THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 8 - 10 Triệu

CHI NHÁNH CÔNG TY TNHH DALAT HASFARM TẠI THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH
Ngày đăng tuyển: 11/03/2025
Hạn nộp hồ sơ: 12/04/2025
CHI NHÁNH CÔNG TY TNHH DALAT HASFARM TẠI THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH

Nhân viên kinh doanh

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Nhân viên kinh doanh Tại CHI NHÁNH CÔNG TY TNHH DALAT HASFARM TẠI THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH

Mức lương
8 - 10 Triệu
Hình thức làm việc
Khác
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
Không yêu cầu
Cấp bậc
Chưa cập nhật
Địa điểm làm việc

- Hồ Chí Minh:

- Lô III 4

- 5, Đường CN10, KCN Tân Bình, P. Tây Thạnh, Q. Tân Phú,Hồ Chí Minh, Quận Tân Phú

Mô Tả Công Việc Nhân viên kinh doanh Với Mức Lương 8 - 10 Triệu

Chăm sóc khách hàng: Duy trì mối quan hệ tốt với khách hàng hiện tại và tìm kiếm khách hàng mới theo khu vực được Quản lý phân công.
Thực hiện, điều phối hoạt động bán hàng hằng ngày: Ghi nhận, giải quyết các yêu cầu từ khách hàng kịp thời và phối hợp cùng các bộ phận liên quan giải quyết, xừ lý.
Báo cáo & quản lý: Theo dõi công nợ khách hàng, báo cáo định kỳ tình hình kinh doanh, thị trường, khách hàng.
Thực hiện nhiệm vụ khác: Theo sự phân công của quản lý để đảm bảo hiệu quả công việc.
Thời gian làm việc: Từ thứ 2 đến sáng thứ 7 theo giờ hành chính, sẵn sàng hỗ trợ công việc ngoài giờ theo yêu cầu công việc.

Với Mức Lương 8 - 10 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Tốt nghiệpCao đẳng trở lên;
Cóít nhất 01 năm kinh nghiệmở vị trí tương tự (ưu tiên ngành hàng thực phẩm- tươi sống, FMCG);
Sở hữu kỹ năng giao tiếp tốt, năng động, nhiệt tình và có thể làm việc độc lập;
Sử dụng tin học văn phòngcơ bản (Word, Excel);
Sẵn sàng làm việc ngoài giờ, theo ca nếu có phát sinh theo yêu cầu công việc;
Sẵn sàng đi công tác Tỉnh (Được hưởng công tác phí và hỗ trợ phương tiện di chuyển);

Tại CHI NHÁNH CÔNG TY TNHH DALAT HASFARM TẠI THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH Thì Được Hưởng Những Gì

Thu nhập: Lương thỏa thuận+ Phụ cấp+ Thưởng KPI tháng/quý/năm;
Hưởng đầy đủ các chế độ Bảo hiểm Xã hội, và các ngày nghỉ lễ, nghỉ phép theo Luật Lao động Việt Nam;
Được xét bậc lương, thưởng thành tích, thưởng KPIs, cam kết lương tháng 13 theo năng lực cá nhân, và hiệu quả hoạt động của bộ phận và của Công ty;
Được tham gia team building, nhận quà tặng vào các dịp Lễ, Tết;
Được khám sức khỏe định kỳ hàng năm.

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CHI NHÁNH CÔNG TY TNHH DALAT HASFARM TẠI THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.

Liên Hệ Công Ty

CHI NHÁNH CÔNG TY TNHH DALAT HASFARM TẠI THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH

CHI NHÁNH CÔNG TY TNHH DALAT HASFARM TẠI THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH

Quy mô: Chưa cập nhật
Địa điểm: 56 Nơ Trang Long, Phường 14

Vị Trí Công Việc

Khu Vực

