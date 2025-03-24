Tuyển Nhân viên kinh doanh Công Ty TNHH TM XNK Nhất Nam Food làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 8 - 10 Triệu

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Nhân viên kinh doanh Tại Công Ty TNHH TM XNK Nhất Nam Food
- Hồ Chí Minh:
- A15 Đường B, Phường Tam Bình, TP. Thủ Đức, Hồ Chí Minh, Quận Thủ Đức
Mô Tả Công Việc Nhân viên kinh doanh Với Mức Lương 8 - 10 Triệu
- Khai thác khách hàng kênh MT, chào hàng, đàm phán các điều khoản, điều kiện của hợp đồng kênh MT, tiến hành các thủ tục ký kết hợp đồng
- Thiết lập các mối quan hệ với siêu thị, trưởng ngành hàng, cửa hàng trưởng, phối hợp giữa nội bộ và đối tác để giải quyết công việc và vấn đề phát sinh
- Kiểm soát được chất lượng hàng hóa khi giao đi
- Quản lý được công nợ các khách hàng đang quản lý
- Báo cáo cho Ban Giám Đốc hàng tuần hoặc khi có yêu cầu
- Thực hiện các công việc khác theo sự sắp xếp của Trưởng phòng kinh doanh
Với Mức Lương 8 - 10 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì
- Ưu tiên ứng viên có kinh nghiệm mảng MT
- Kỹ năng giao tiếp, đàm phán, CSKH tốt, kỹ năng máy tính cơ bản
- Có xe máy, không ngại di chuyển
Tại Công Ty TNHH TM XNK Nhất Nam Food Thì Được Hưởng Những Gì
- Chính thức: LCB + KPI, thu nhập đảm bảo từ 15 – 30tr
- Được tham gia BHXH đầy đủ theo quy định của pháp luật
- Làm việc trong môi trường năng động, chế độ thưởng Lễ, Tết…du lịch công ty hàng năm
- Xét năng lực tăng lương 1 năm/1 lần
Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công Ty TNHH TM XNK Nhất Nam Food
Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.
