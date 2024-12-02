Tuyển Nhân viên kinh doanh Công Ty TNHH Showa Brain Navi Việt Nam làm việc tại Hà Nội thu nhập 8 - 10 Triệu

Mức lương 8 - 10 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm Dưới 1 năm Cấp bậc Chưa cập nhật

Địa điểm làm việc - Hà Nội: - Hà Nội

Mô Tả Công Việc Nhân viên kinh doanh Với Mức Lương 8 - 10 Triệu

- Khảo sát,tìm và liên hệ nhà phân phối, đại lý, khách hàng mới cho các sản phẩm của Công ty tại khu vực Hà Nội

-Tư vấn khách hàng về sản phẩm, xác nhận đơn hàng, theo dõi và thu hồi công nợ của khách hàng.

- Chăm sóc khách hàng, xây dựng và phát triển mở rộng mối quan hệ với khách hàng.

- Cập nhật thông tin khách hàng, thị trường, các đơn vị kinh doanh cùng ngành.

Với Mức Lương 8 - 10 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

- Kinh nghiệm: Có kinh nghiệm phát triển thị trường, phân phối các sản phẩm FMCG, đồ chơi, card game là một lợi thế

- Tính cách: Chăm chỉ, trung thực, chịu khó, có kỹ năng tự chủ trong công việc và hòa đồng phối hợp với team, tinh thần trách nhiệm trong công việc.

- Yêu cầu khác: Yêu thích văn hóa Nhật bản, thích manga, anime, sản phẩm sưu tập nhân vậtNhật bản, biết tiếng Nhật là một lợi thế

Tại Công Ty TNHH Showa Brain Navi Việt Nam Thì Được Hưởng Những Gì

Chế độ:

- Mức lương:theo năng lực

- Phụ cấp: xăng xe

- Thưởng, hoa hồng: theo doanh số

- Cơ hội thành NV chính thức sau 6 tháng

Cơ hội nghề nghiệp:

-Phát triển và nâng cao chuyên môn trong lĩnh vực kinh doanh các sản phẩm nội dung Nhật bản tại Việt nam

- Môi trường làm việc năng động, linh hoạt, công bằng và minh bạch

- Cơ hội trau dồi học hỏi thêm tiếng Nhật, tiếng Anh

- Cơ hội tham gia các sự kiện văn hóa Nhật bản, sự kiện Anime, Manga, Cosplay

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công Ty TNHH Showa Brain Navi Việt Nam

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây. Ứng tuyển ngay Lưu tin