Tuyển Nhân viên kinh doanh CÔNG TY CỔ PHẦN SẢN XUẤT VÀ THƯƠNG MẠI CTI COM làm việc tại Hà Nội thu nhập 8 - 10 Triệu

CÔNG TY CỔ PHẦN SẢN XUẤT VÀ THƯƠNG MẠI CTI COM
Ngày đăng tuyển: 14/02/2025
Hạn nộp hồ sơ: 17/03/2025
CÔNG TY CỔ PHẦN SẢN XUẤT VÀ THƯƠNG MẠI CTI COM

Nhân viên kinh doanh

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Nhân viên kinh doanh Tại CÔNG TY CỔ PHẦN SẢN XUẤT VÀ THƯƠNG MẠI CTI COM

Mức lương
8 - 10 Triệu
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
Không yêu cầu
Cấp bậc
Chưa cập nhật
Địa điểm làm việc

- Hà Nội:

- 22/47 Lưu Hữu Phước, Nam Từ Liêm, Hà Nội, Quận Nam Từ Liêm

Mô Tả Công Việc Nhân viên kinh doanh Với Mức Lương 8 - 10 Triệu

Mô tả công việc
Tìm kiếm, tiếp cận và phát triển khách hàng mới trong lĩnh vực phụ trợ điện/điện tử/viễn thông.
Tư vấn, giải đáp thắc mắc và hỗ trợ khách hàng về sản phẩm, dịch vụ của công ty.
Lập kế hoạch và thực hiện các chiến dịch bán hàng, quảng bá sản phẩm.
Thực hiện báo cáo doanh số, báo cáo khách hàng và các báo cáo khác theo yêu cầu của quản lý.
Xây dựng và duy trì mối quan hệ tốt đẹp với khách hàng hiện tại và khách hàng tiềm năng.
Tham gia các hoạt động marketing, truyền thông để quảng bá sản phẩm/dịch vụ.
Làm việc trực tiếp với các kỹ sư, chuyên gia kỹ thuật để giải quyết các vấn đề kỹ thuật liên quan đến sản phẩm.
Cập nhật kiến thức về sản phẩm, công nghệ mới trong lĩnh vực điện/điện tử/viễn thông.
Thực hiện các nhiệm vụ khác theo sự phân công của cấp trên.

Với Mức Lương 8 - 10 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Yêu cầu ứng viên
Ưu tiên ứng viên có kinh nghiệm từ 1 năm trong lĩnh vực bán hàng kỹ thuật phụ trợ điện/điện tử/viễn thông.
Nắm vững kiến thức về sản phẩm, dịch vụ trong lĩnh vực phụ trợ điện/điện tử/viễn thông.
Kỹ năng giao tiếp, đàm phán và thuyết phục khách hàng tốt.
Kỹ năng làm việc độc lập và làm việc nhóm hiệu quả.
Khả năng chịu áp lực công việc cao.
Sử dụng thành thạo tin học văn phòng (Word, Excel, PowerPoint).
Có laptop cá nhân.

Tại CÔNG TY CỔ PHẦN SẢN XUẤT VÀ THƯƠNG MẠI CTI COM Thì Được Hưởng Những Gì

Quyền lợi
Lương đảm bảo từ 08 - 10 triệu, ứng viên có tệp khách hàng sẽ thương lượng riêng.
Được đóng bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, bảo hiểm thất nghiệp theo quy định.
Được hưởng các chế độ phúc lợi khác của công ty.
Môi trường làm việc năng động, chuyên nghiệp và thân thiện.
Có cơ hội được đào tạo, nâng cao nghiệp vụ chuyên môn.
Được tham gia các hoạt động team building, du lịch, nghỉ mát của công ty.
Nghỉ lễ, tết theo quy định của Nhà nước.
Cơ hội phát triển, lộ trình thăng tiến rõ ràng.

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY CỔ PHẦN SẢN XUẤT VÀ THƯƠNG MẠI CTI COM

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.

Liên Hệ Công Ty

CÔNG TY CỔ PHẦN SẢN XUẤT VÀ THƯƠNG MẠI CTI COM

CÔNG TY CỔ PHẦN SẢN XUẤT VÀ THƯƠNG MẠI CTI COM

Quy mô: 25 - 99 Nhân viên
Địa điểm: Số 16, Đường Vũ Lâm, Thị Trấn Tây Đằng, Huyện Ba Vì, Thành phố Hà Nội, Việt Nam

Vị Trí Công Việc

Khu Vực

