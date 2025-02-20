Tuyển Nhân viên kinh doanh Công ty CP Xây Dựng và Thương Mại KingKong Việt làm việc tại Hà Nội thu nhập 8 - 10 Triệu

Mức lương 8 - 10 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm Dưới 1 năm Cấp bậc Chưa cập nhật

Địa điểm làm việc - Hà Nội: - Công ty TNHH Thế giới keo xây dựng,Hà Nội

Mô Tả Công Việc Nhân viên kinh doanh Với Mức Lương 8 - 10 Triệu

Hỗ trợ đội ngũ bán hàng trong việc quản lý và theo dõi các hoạt động kinh doanh.

Nhập liệu, cập nhật và quản lý thông tin khách hàng, hợp đồng, báo giá và các dữ liệu liên quan trong hệ thống.

Chuẩn bị các tài liệu, báo cáo, thuyết trình cần thiết cho các cuộc họp và hoạt động bán hàng.

Hỗ trợ trong việc lập kế hoạch và tổ chức các sự kiện, chương trình khuyến mãi.

Theo dõi tiến độ dự án, đảm bảo các công việc được thực hiện đúng tiến độ và chất lượng.

Giải đáp thắc mắc của khách hàng về sản phẩm, dịch vụ và các chính sách của công ty.

Thực hiện các công việc hành chính khác theo sự phân công của quản lý.

Với Mức Lương 8 - 10 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Không yêu cầu kinh nghiệm, được đào tạo bài bản.

Tốt nghiệp Trung cấp, Cao đẳng, Đại học các chuyên ngành liên quan.

Thành thạo tin học văn phòng (Word, Excel, PowerPoint).

Khả năng giao tiếp tốt, giọng nói dễ nghe.

Có kỹ năng tổ chức, sắp xếp công việc hiệu quả.

Cẩn thận, tỉ mỉ, trung thực và có trách nhiệm trong công việc.

Khả năng làm việc độc lập và làm việc nhóm tốt.

Khả năng chịu áp lực công việc cao.

Ưu tiên ứng viên có kinh nghiệm làm việc trong lĩnh vực xây dựng.

Tại Công ty CP Xây Dựng và Thương Mại KingKong Việt Thì Được Hưởng Những Gì

Mức lương cạnh tranh, phù hợp với năng lực và kinh nghiệm.

Chế độ bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, bảo hiểm thất nghiệp theo quy định của pháp luật.

Thưởng các ngày lễ, tết, thưởng hiệu quả công việc.

Môi trường làm việc chuyên nghiệp, năng động và thân thiện.

Cơ hội được đào tạo và phát triển nghề nghiệp.

Tham gia các hoạt động team building, du lịch hàng năm.

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công ty CP Xây Dựng và Thương Mại KingKong Việt

