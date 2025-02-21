Tuyển Nhân viên kinh doanh CÔNG TY TNHH XCOOK VIỆT NAM làm việc tại Hà Nội thu nhập 8 - 10 Triệu

Mức lương 8 - 10 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm Không yêu cầu Cấp bậc Chưa cập nhật

Địa điểm làm việc - Hà Nội: - Kim Giang, Hoàng Mai, Quận Hoàng Mai

Mô Tả Công Việc Nhân viên kinh doanh Với Mức Lương 8 - 10 Triệu

Tư vấn, bán hàng.

Chăm sóc khách hàng hiện có. Tìm kiếm khách hàng mới, gia tăng doanh số

Lấy đơn hàng, giải quyết các vấn đề phát sinh trong quá trình làm việc với khách hàng

Thống kê danh sách khách hàng theo tuyến bán hàng gửi cho cấp quản lý

Cập nhật và giới thiệu các chương trình khuyến mãi cho khách hàng nhanh chóng, kịp thời.

Hỗ trợ cho kế toán trong việc thu hồi công nợ và nhắc nhở công nợ của khách hàng.

Cùng phòng Marketing chạy các chương trình khuyến mãi, hỗ trợ đại lý...

Có thể đi thị trường dài ngày

Thời gian làm việc

Thứ 2 - Thứ 7 (từ 08:00 đến 17:00)

Với Mức Lương 8 - 10 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Tốt nghiệp trung cấp trở lên các chuyên ngành kinh tế hoặc chuyên ngành khác có liên quan.

Độ tuổi từ 25 tuổi trở lên. Năng động, nhanh nhẹn và giao tiếp tốt.

Chịu được áp lực công việc cao.

Ưu tiên ứng viên đã từng làm trong lĩnh vực đồ gia dụng nhà bếp.

Biết lái xe ôtô là 1 lợi thế.

Tại CÔNG TY TNHH XCOOK VIỆT NAM Thì Được Hưởng Những Gì

Lương: 8.000.000 - 10.000.000đ + 5% Hoa hồng (Có thể thoả thuận theo năng lực)

Tham gia đầy đủ BHXH, BHYT, ...Thưởng Lễ, tết, sinh nhật, thâm niên, ...

Hỗ trợ công cụ, dụng cụ để làm việc.

Môi trường làm việc năng động, đồng nghiệp thân thiện, sếp tận tình.

Có cơ hội thăng tiến cao.

Thời gian làm việc từ thứ 2 - thứ 7 (nghỉ Chủ nhật)

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY TNHH XCOOK VIỆT NAM

