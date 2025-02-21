Tuyển Nhân viên kinh doanh CÔNG TY CỔ PHẦN FLIGHTGOLF làm việc tại Hà Nội thu nhập 8 - 10 Triệu

Mức lương 8 - 10 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Nữ Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm Không yêu cầu Cấp bậc Chưa cập nhật

Địa điểm làm việc - Hà Nội: - 334 Cầu Giấy, Quận Cầu Giấy

Mô Tả Công Việc Nhân viên kinh doanh Với Mức Lương 8 - 10 Triệu

Sản xuất và biên tập nội dung cho các kênh truyền thông của công ty như: Facebook, Website, Zalo OA, Tiktok.

Làm việc với Designer để lên ý tưởng về hình ảnh, video và các ấn phẩm truyền thông online, offline.

Nghiên cứu và mở rộng các kênh chưa khai thác nếu có.

Báo cáo công việc cho quản lý theo tuần, tháng, quý, năm.

Thực hiện các công việc khác theo yêu cầu của trưởng bộ phận.

Với Mức Lương 8 - 10 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Kinh nghiệm 1 năm trở lên trong lĩnh vực marketing/báo chí/truyền thông.

Linh hoạt, sáng tạo, nắm bắt xu hướng kịp thời và có khả năng thể hiện bằng hình ảnh các ý tưởng truyền thông.

Ưu tiên ứng viên có năng khiếu viết, yêu thích chia sẻ và sử dụng mạng xã hội.

Kỹ năng giao tiếp, quản lý công việc và giải quyết vấn đề tốt.

Có thái độ tích cực, ham học hỏi và có trách nhiệm với công việc.

Tại CÔNG TY CỔ PHẦN FLIGHTGOLF Thì Được Hưởng Những Gì

quyền lợi

thời gian làm việc: từ thứ 2 đến thứ 6: 8h30 - 18h00

mức lương: 8.000.000đ – 10.000.000đ.

thưởng nóng, thưởng team khi vượt hiệu suất.

Được tham gia các buổi đào tạo kiến thức nghiệp vụ, chuyên môn do anh chị có nhiều năm kinh nghiệm trong nghề trực tiếp giảng dạy.

Đóng bhxh sau 2 tháng thử việc.

2 tháng thử việc nhận 85% lương.

cơ hội để tìm hiểu và làm việc trong lĩnh vực marketing online.

cơ hội để học hỏi và phát triển, mọi nỗ lực luôn được ghi nhận.

du lịch trong/ngoài nước 2 lần/năm.

nhân viên nỮ được hưởng 03 ngày về sơm 30 – 45 phút/ngày vào các ngày redmoon (đến tháng)

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY CỔ PHẦN FLIGHTGOLF

