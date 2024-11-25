Tuyển Nhân viên kinh doanh CÔNG TY TNHH MỸ PHẨM DẠ THẢO LAN làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 8 - 10 Triệu

Tuyển Nhân viên kinh doanh CÔNG TY TNHH MỸ PHẨM DẠ THẢO LAN làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 8 - 10 Triệu

CÔNG TY TNHH MỸ PHẨM DẠ THẢO LAN
Ngày đăng tuyển: 25/11/2024
Hạn nộp hồ sơ: 27/12/2024
CÔNG TY TNHH MỸ PHẨM DẠ THẢO LAN

Nhân viên kinh doanh

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Nhân viên kinh doanh Tại CÔNG TY TNHH MỸ PHẨM DẠ THẢO LAN

Mức lương
8 - 10 Triệu
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
Không yêu cầu
Cấp bậc
Chưa cập nhật
Địa điểm làm việc

- Hồ Chí Minh:

- 233/8

- 233/10 Đặng Thùy Trâm,Hồ Chí Minh

Mô Tả Công Việc Nhân viên kinh doanh Với Mức Lương 8 - 10 Triệu

Tư vấn các sản phẩm dịch vụ, công ty cung cấp cho khách hàng.
Tìm kiếm khách hàng tiềm năng liên quan đến lĩnh vực gia công thực phẩm chức năng/ thực phẩm bổ sung.
Chăm sóc khách hàng cũ, khai thác khách hàng mới theo data có sẵn.
Giải quyết những vấn đề phát sinh của khách hàng khi mua hàng, gia công tại Công ty.
Kết hợp với Quản lý, Giám đốc để đưa ra định hướng và chiến lược cho từng giai đoạn kinh doanh.
Tư vấn và thu nhập thông tin khách hàng để chốt sale.
Gửi mẫu thử cho khách hàng, báo cáo phản hồi.
Lập báo giá gửi khách hàng.
Thỏa thuận điều khoản và kí kết hợp đồng KH.
Quản lý đơn hàng, theo dõi công nợ.

Với Mức Lương 8 - 10 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Tốt nghiêp chuyên ngành liên quan, ưu tiên tốt nghiệp ngành Dược, Hóa Dược, Công nghệ thực phẩm.
Có kinh nghiệm sale, tư vấn, chăm sóc khách hàng. Ưu tiên có kinh nghiệm sale mảng gia công dược phẩm, TPCN, thực phẩm bổ sung.
Hiểu biết về ngành gia công TPCN, thực phẩm bổ sung, dược phẩm là lợi thế.
Thường xuyên cập nhật các trend sản phẩm thực phẩm bổ sung thịnh hành đề xuất phòng R&D phát triển sản phẩm mới.
Chủ động nghiên cứu, tìm hiểu các công ty cùng ngành để học hỏi, nâng cao kiến thức
Nhiệt tình năng động, ngoại hình ưa nhìn và nhanh nhẹn, giao tiếp tốt.
Chịu được áp lực công việc.

Tại CÔNG TY TNHH MỸ PHẨM DẠ THẢO LAN Thì Được Hưởng Những Gì

Được hưởng đầy đủ BHXH, BHYT, BHTN, ngày phép, chế độ thưởng các ngày lễ, thưởng theo hiệu quả kinh doanh, lương tháng 13,...theo luật lao động Việt Nam hiện hành.
Hưởng các chế độ ưu đãi khác: thưởng các ngày lễ, sinh nhật, các sự kiện kỷ niệm, team building...
Môi trường làm việc năng động, có cơ hội được đào tạo nâng cao kiến thức chuyên môn và kỹ năng.

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY TNHH MỸ PHẨM DẠ THẢO LAN

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.

Liên Hệ Công Ty

CÔNG TY TNHH MỸ PHẨM DẠ THẢO LAN

CÔNG TY TNHH MỸ PHẨM DẠ THẢO LAN

Quy mô: 25 - 99 Nhân viên
Địa điểm: 233/8 – 233/10 đường Đặng Thùy Trâm, Phường 13, Quận Bình Thạnh, TP.HCM.

Vị Trí Công Việc

Khu Vực

