Tuyển Nhân viên kinh doanh Công Ty Tnhh Choirock Vietnam làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 8 - 10 Triệu

Mức lương 8 - 10 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Nam Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm Không yêu cầu Cấp bậc Chưa cập nhật

Địa điểm làm việc - Hồ Chí Minh: - Khu dân cư Him Lam, Tân Hưng, Quận 7, Hồ Chí Minh, Quận 7

Mô Tả Công Việc Nhân viên kinh doanh Với Mức Lương 8 - 10 Triệu

- Đi khảo sát thị trường, tìm kiếm khách hàng, quản lý và chăm sóc khách hàng.

- Liên hệ và đi đến các cửa hàng bán lẻ, chuỗi cửa hàng, các trung tâm để chào bán sản phẩm.

- Thỉnh thoảng tham gia hỗ trợ bán hàng tại sự kiện

- Các công việc được yêu cầu.

Với Mức Lương 8 - 10 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

- Có xe máy (ưu tiên ứng viên có thể đi khảo sát thị trường vào cuối tuần, có phụ cấp)

- Hướng ngoại, nhanh nhẹn, hoạt bát, vui vẻ, tự tin, tự lập và khả năng sắp xếp công việc tốt. (Do tính chất công việc nên cty từ chối các ứng viên tính hướng nội, ít nói)

- Tuổi từ 24-30 tuổi

- Học lực: Tốt nghiệp cao đẳng, đại học

- Kinh nghiệm làm việc: không yêu cầu (ưu tiên người có kinh nghiệm 1-2 năm)

Tại Công Ty Tnhh Choirock Vietnam Thì Được Hưởng Những Gì

- Mức lương: từ 8 - 10tr + hoa hồng, (thương lượng theo năng lực và kinh nghiệm khi phỏng vấn). Thử việc 2 tháng, sau 2 tháng thử việc sẽ ký HĐLĐ

- Chế độ BHXH, BHYT…

- Phụ cấp ăn trưa.

- Được xét tăng lương dựa theo thành tích đóng góp và năng lực

- Thời gian làm việc: Thứ 2- Thứ 6 ( 8:30 đến 17:30), Thứ 7 (8:30-12:00)

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công Ty Tnhh Choirock Vietnam

