Tuyển Nhân viên kinh doanh Công ty Cổ phần Công nghệ W.H.Y Soft làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 8 - 10 Triệu

Địa điểm làm việc - Hồ Chí Minh: - 178/11 Nguyễn Văn Thương,Hồ Chí Minh

Mô Tả Công Việc Nhân viên kinh doanh Với Mức Lương 8 - 10 Triệu

Tìm kiếm và khai thác khách hàng mua phần mềm của Công ty;

Tư vấn, hướng dẫn khách hàng các thủ tục cần thiết, thông tin về phần mềm tiến tới hoàn tất giao dịch;

Tham gia triển khai bán hàng, quảng cáo, giới thiệu phần mềm ra thị trường;

Hướng dẫn khách hàng cách cài đặt, sử dụng và vận hành phần mềm và cung cấp tài liệu hướng dẫn sử dụng, các tài liệu hỗ trợ khác cho khách hàng;

Báo cáo kết quả hoạt động bán hàng, marketing và hỗ trợ khách hàng cho cấp trên;

Thực hiện các công việc khác theo sự phân công của Quản lý trực tiếp, Ban Tổng Giám đốc.

Với Mức Lương 8 - 10 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

1 năm kinh nghiệm vị trí tương đương, có kinh nghiệm về sale phần mềm

Tốt nghiệp Cao đẳng, Đại học các ngành: Quản trị kinh doanh, Marketing,...

Ưu tiên ứng viên có kinh nghiệm về Marketing

Khả năng giao tiếp, năng động và có trách nhiệm với công việc

Có khả năng làm việc tốt theo nhóm cũng như độc lập

Tại Công ty Cổ phần Công nghệ W.H.Y Soft Thì Được Hưởng Những Gì

Lương cứng: 8.000.000 - 10.000.000đ; (hoa hồng theo chính sách công ty)

Trang phục đi làm tự do, phù hợp với môi trường Văn phòng;

Được nhận các mức thưởng hấp dẫn vào dịp Lễ, Tết, Lương tháng 13 (Theo chính sách của Công ty);

Được làm việc trong môi trường chuyên nghiệp, thân thiện, có nhiều cơ hội học hỏi và phát triển;

Được trang bị đầy đủ công cụ làm việc (máy tính và các công cụ làm việc khác);

Review lương 1 lần/năm, tham gia team building, training nội bộ

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công ty Cổ phần Công nghệ W.H.Y Soft

