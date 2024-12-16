Tuyển Nhân viên kinh doanh CÔNG TY TNHH SUNRISE INS làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 8 - 10 Triệu

Mức lương 8 - 10 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm Dưới 1 năm Cấp bậc Chưa cập nhật

Địa điểm làm việc - Hồ Chí Minh: - Galleria - Nam Sài Gòn, 18A Đường Nguyễn Hữu Thọ, Xã Phước Kiển, Huyện Nhà Bè, Thành Phố Hồ Chí Minh, Huyện Nhà Bè

Theo dõi các đơn hàng của phòng kinh doanh để đảm bảo tiến độ thực hiện đơn hàng và đáp ứng các yêu cầu của đơn hàng.

Đôn đốc việc thu hồi công nợ và tiến độ thanh toán của khách hàng để báo cáo số liệu cho bộ phận tài chính kế toán.

Soạn thảo, quản lý các văn bản hành chính có liên quan đến hoạt động kinh doanh như hợp đồng, bảng báo giá, thư chào hàng.

Làm việc với nhà cung cấp

Giải quyết đơn hàng và quản lý hồ sơ khách hàng.

Trực tiếp giải quyết khiếu nại và phản hồi từ khách hàng.

Theo dõi, xây dựng, đốc thúc nhắc nhở bộ phận kinh doanh thực hiện theo đúng kế hoạch, chiến lược đã được phê duyệt.

Báo cáo hiệu quả của hoạt động kinh doanh lên Giám đốc kinh doanh hoặc Lãnh đạo doanh nghiệp.

Tốt nghiệp Cao đẳng/Đại Học ngành Kinh tế/Ngoại thương hoặc các ngành có liên quan.

Thành thạo tiếng Anh, biết thêm ngôn ngữ khác là một lợi thế

Kinh nghiệm dưới 1 năm

Nữ dưới 30 tuổi

Ưu tiên hiểu biết về lĩnh vực xuất khẩu

Giao tiếp tốt, trung thực, cẩn thận, tỉ mỉ.

Kỹ năng tổ chức và lập kế hoạch tốt

Khả năng thích nghi cao và giải quyết vấn đề nhanh chóng

Lương cơ bản: 8.000.000đ – 10.000.000đ (Thỏa thuận theo năng lực và kinh nghiệm)

Phụ cấp hàng tháng

Chính sách đãi ngộ tốt

Đóng BHXH, BHYT theo quy định của nhà nước.

Xét tăng lương hàng năm, tùy vào kết quả đánh giá hiệu quả công việc hoàn thành.

Thưởng những ngày Lễ, Tết theo quy định nhà nước.

Thưởng lương tháng 13.

Du lịch định kỳ hằng năm trong và ngoài nước.

