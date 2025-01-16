Tuyển Nhân viên kinh doanh CÔNG TY TNHH XNK THỰC PHẨM BÌNH MINH làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 8 - 10 Triệu

CÔNG TY TNHH XNK THỰC PHẨM BÌNH MINH
Ngày đăng tuyển: 16/01/2025
Hạn nộp hồ sơ: 17/02/2025
CÔNG TY TNHH XNK THỰC PHẨM BÌNH MINH

Nhân viên kinh doanh

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Nhân viên kinh doanh Tại CÔNG TY TNHH XNK THỰC PHẨM BÌNH MINH

Mức lương
8 - 10 Triệu
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
Dưới 1 năm
Cấp bậc
Chưa cập nhật
Địa điểm làm việc

- Hồ Chí Minh:

- 102 Nguyễn Thiện Thuật,Hồ Chí Minh, Quận 3

Mô Tả Công Việc Nhân viên kinh doanh Với Mức Lương 8 - 10 Triệu

Giới thiệu, tư vấn bán hàng offline/online các sản phẩm về đồ uống đóng chai nhập khẩu: Rượu Vang, champagne: ( Vang Trắng, vang Hồng, vang đỏ, Vang sủi), rượu mạnh, ly thủy tinh cao cấp, Tủ lạnh bảo quản rượu
Bán hàng trực tiếp tại showroom và trên các nền tảng online (facebook, zalo, điện thoại...)
Xác nhận đơn, lên đơn cho khách hàng, theo dõi tiến độ giao hàng
Ghi nhận thông tin Khách hàng, CSKH, thông tin đơn hàng
Giải quyết thắc mắc, khiếu nại của khách hàng về sản phẩm
Chăm sóc khách hàng sau bán hàng để khách hàng có trải nghiệm dịch vụ mua hàng tốt nhất
Sắp xếp, trưng bày hàng hóa tại showroom, kiểm kê hàng tháng.
Các công việc khác theo phân công của quản lý
Chỉ tuyển ứng viên Nữ, có gương mặt sáng
Nơi làm việc: SR: 102 Nguyễn Thiện Thuật, phường 2, Quận 3, TP. HCM
Địa chỉ phỏng vấn: 10 Trương Đình Hội, Phường 16, quận 8, TP. HCM (gần ngã tư An Dương Vương - Võ Văn Kiệt)

Với Mức Lương 8 - 10 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Có tối thiểu 1 năm kinh nghiệm bán hàng
Thành thạo vi tính: Word và Excel căn bản
Có sức khỏe, nhiệt tình, chịu khó, không ngại việc, hoạt ngôn và nhẹ nhàng trong giao tiếp
Nữ tuổi từ 20 – 26 yêu thích công việc bán hàng
Ưu tiên ứng viên có kinh nghiệm bán hàng
Ngoại hình ưa nhìn, gương mặt sáng, năng động, tự tin
Nhanh nhẹn, thân thiện, lịch sự, lễ phép, trung thực,
Làm việc có trách nhiệm cao, chịu khó học hỏi.
Cẩn thận, tỉ mĩ, có khả năng thích nghi và sẵn sàng học hỏi
Có mong muốn được gắn bó lâu dài với Công ty
*** Thời gian làm việc:
Từ thứ hai đến chủ nhật (nghỉ luân phiên 1 ngày bất kỳ trong tuần) hoặc theo lịch Công Ty

Tại CÔNG TY TNHH XNK THỰC PHẨM BÌNH MINH Thì Được Hưởng Những Gì

Lương Căn Bản: 8 - 10 triệu/tháng + thưởng hoa hồng; Thu nhập: chia Hoa Hồng theo quý/ năm,…
Thưởng cuối năm, thưởng KPI.Offer lương hấp dẫn.
Chế độ HĐLĐ, BHXH,....
Nghỉcác ngàyQuốc lễ theoluật quy định
Môi trường chuyên nghiệp vàthoải mái năng động thân thiện,có nhiều cơ hội thăng tiến và phát triển nghề nghiệp. Đánh giá xét tăng lương 2 lần/ năm. Xem xét tăng lương theo năng lực.
Chế độdu lịch 2 lần/ năm, thể thao, sinh nhật, hiếu hỷ ma chay,.....
Cơ hội tham gia các khóa đào tạo, phát triển bản thân. Được đào tạo kiến thức về các loại rượu vang nổi tiếng, tiếp cận và học hỏi Văn Hóa Vang Thế giới,....; Thường xuyên được tham gia các event lớn, tiệc chiêu đãi Khách hàng... do công ty tổ chức.

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY TNHH XNK THỰC PHẨM BÌNH MINH

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.

Liên Hệ Công Ty

CÔNG TY TNHH XNK THỰC PHẨM BÌNH MINH

CÔNG TY TNHH XNK THỰC PHẨM BÌNH MINH

Quy mô: 25 - 99 Nhân viên
Địa điểm: 10 Trương Đình Hội, Phường 16, Quận 8, TP. Hồ Chí Minh

