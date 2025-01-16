Tuyển Nhân viên kinh doanh CÔNG TY TNHH XNK THỰC PHẨM BÌNH MINH làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 8 - 10 Triệu

Mức lương 8 - 10 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm Dưới 1 năm Cấp bậc Chưa cập nhật

Địa điểm làm việc - Hồ Chí Minh: - 102 Nguyễn Thiện Thuật,Hồ Chí Minh, Quận 3

Giới thiệu, tư vấn bán hàng offline/online các sản phẩm về đồ uống đóng chai nhập khẩu: Rượu Vang, champagne: ( Vang Trắng, vang Hồng, vang đỏ, Vang sủi), rượu mạnh, ly thủy tinh cao cấp, Tủ lạnh bảo quản rượu

Bán hàng trực tiếp tại showroom và trên các nền tảng online (facebook, zalo, điện thoại...)

Xác nhận đơn, lên đơn cho khách hàng, theo dõi tiến độ giao hàng

Ghi nhận thông tin Khách hàng, CSKH, thông tin đơn hàng

Giải quyết thắc mắc, khiếu nại của khách hàng về sản phẩm

Chăm sóc khách hàng sau bán hàng để khách hàng có trải nghiệm dịch vụ mua hàng tốt nhất

Sắp xếp, trưng bày hàng hóa tại showroom, kiểm kê hàng tháng.

Các công việc khác theo phân công của quản lý

Chỉ tuyển ứng viên Nữ, có gương mặt sáng

Nơi làm việc: SR: 102 Nguyễn Thiện Thuật, phường 2, Quận 3, TP. HCM

Địa chỉ phỏng vấn: 10 Trương Đình Hội, Phường 16, quận 8, TP. HCM (gần ngã tư An Dương Vương - Võ Văn Kiệt)

Có tối thiểu 1 năm kinh nghiệm bán hàng

Thành thạo vi tính: Word và Excel căn bản

Có sức khỏe, nhiệt tình, chịu khó, không ngại việc, hoạt ngôn và nhẹ nhàng trong giao tiếp

Nữ tuổi từ 20 – 26 yêu thích công việc bán hàng

Ưu tiên ứng viên có kinh nghiệm bán hàng

Ngoại hình ưa nhìn, gương mặt sáng, năng động, tự tin

Nhanh nhẹn, thân thiện, lịch sự, lễ phép, trung thực,

Làm việc có trách nhiệm cao, chịu khó học hỏi.

Cẩn thận, tỉ mĩ, có khả năng thích nghi và sẵn sàng học hỏi

Có mong muốn được gắn bó lâu dài với Công ty

*** Thời gian làm việc:

Từ thứ hai đến chủ nhật (nghỉ luân phiên 1 ngày bất kỳ trong tuần) hoặc theo lịch Công Ty

Lương Căn Bản: 8 - 10 triệu/tháng + thưởng hoa hồng; Thu nhập: chia Hoa Hồng theo quý/ năm,…

Thưởng cuối năm, thưởng KPI.Offer lương hấp dẫn.

Chế độ HĐLĐ, BHXH,....

Nghỉcác ngàyQuốc lễ theoluật quy định

Môi trường chuyên nghiệp vàthoải mái năng động thân thiện,có nhiều cơ hội thăng tiến và phát triển nghề nghiệp. Đánh giá xét tăng lương 2 lần/ năm. Xem xét tăng lương theo năng lực.

Chế độdu lịch 2 lần/ năm, thể thao, sinh nhật, hiếu hỷ ma chay,.....

Cơ hội tham gia các khóa đào tạo, phát triển bản thân. Được đào tạo kiến thức về các loại rượu vang nổi tiếng, tiếp cận và học hỏi Văn Hóa Vang Thế giới,....; Thường xuyên được tham gia các event lớn, tiệc chiêu đãi Khách hàng... do công ty tổ chức.

