Tuyển Nhân viên kinh doanh Công Ty TNHH Thương Mại Điện Tử Dịch Vụ Quảng Cáo 3T làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 8 - 10 Triệu

Mức lương 8 - 10 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Nữ Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm Không yêu cầu Cấp bậc Chưa cập nhật

Địa điểm làm việc - Hồ Chí Minh: - Nhà Phố Mahatan Vinhome Grandpark Quận 9, Quận Thủ Đức

Mô Tả Công Việc Nhân viên kinh doanh Với Mức Lương 8 - 10 Triệu

- Giải quyết một số vấn đề liên quan đến các đơn hàng trên các trang thương mại điện tử phổ biến tại các thị trường Âu - Mỹ.

- Viết content cho sản phẩm.

- Hỗ trợ, phối hợp với bộ phận Supplier Relations để giải quyết các vấn đề liên quan đến đầu vào sản phẩm.

- Phối hợp với các thành viên khác trong team hoàn thành công việc.

- Thực hiện các công việc khác khi có yêu cầu của Leader.

- Ưu tiên nữ - sinh viên mới ra trường

- Trình độ đọc hiểu và viết Tiếng Anh từ khá trở lên (tương đương TOEIC 600+)

- Thành thạo sử dụng vi tính, google, thao tác trên máy tính nhanh nhẹn.

- Trung thực, đúng hạn, chăm chỉ, chịu khó tiếp thu học hỏi.

- Nắm bắt vấn đề nhanh, kiên trì, cẩn thận.

- Có khả năng tự tìm tòi, nghiên cứu, chịu được áp lực.

- Có thể tăng ca khi công việc cần.

Tại Công Ty TNHH Thương Mại Điện Tử Dịch Vụ Quảng Cáo 3T Thì Được Hưởng Những Gì

- Lương từ 8-10.000.000 VND/tháng + Bonus 2 lần/năm.

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công Ty TNHH Thương Mại Điện Tử Dịch Vụ Quảng Cáo 3T

