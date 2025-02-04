Tuyển Nhân viên kinh doanh Công Ty Cổ Phần Dịch Vụ Hàng Không Taseco Sài Gòn làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 8 - 10 Triệu

Mức lương 8 - 10 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm Không yêu cầu Cấp bậc Chưa cập nhật

Địa điểm làm việc - Hồ Chí Minh: - Cảng Hàng Không Quốc Tế Tân Sơn Nhất,Hồ Chí Minh

Mô Tả Công Việc

- Giới thiệu sản phẩm và tư vấn bán hàng cho khách.

- Trưng bày và sắp xếp sản phẩm tại cửa hàng;

- Kiểm kê hàng hoá và chứng từ để ghi nhận vào hệ thống phần mềm;

- Thu ngân và thực hiện các báo cáo theo yêu cầu.

- Địa điểm làm việc: Cảng Hàng không Quốc tế Tân Sơn Nhất

- Làm việc theo ca (8 tiếng) nghỉ 01 ngày/ tuần;

Ca 1: 7h00-15h00

Ca 2: 15h00-23h00

Ca 3: 23h00-7h00

Yêu Cầu Công Việc

- Nam/nữ < 27 tuổi; tốt nghiệp THPT,ngoại hình ưa nhìn, cao 1m6 trở lên (Đối với nữ), 1m7 trở lên (Đối với nam);

- Có phẩm chất đạo đức tốt, không có tiền án, tiền sự;

- Có khả năng giao tiếp bằng tiếng Anh (Biết tiếng Trung/ tiếng Hàn là một lợi thế);

- Sức khỏe tốt;

- Nhanh nhẹn, tự tin, khéo léo trong ứng xử;

- Nhiệt tình, trách nhiệm với công việc;

- Có thể làm việc theo ca kíp.

- Lưu ý: CV phải có hình chân dung, thông tin về về chiều cao, cân nặng

Quyền Lợi Được Hưởng

- Phụ cấp ăn trưa: 40.000 vnđ/Ngày, tăng ca, ca đêm.

- Môi trường làm việc ổn định, chuyên nghiệp; Được tham gia các khóa đào tạo nâng cao nghiệp vụ chuyên môn và có cơ hội thăng tiến.

- Các chế độ bảo hiểm BHXH, BHYT, BHTN đầy đủ theo quy định pháp luật.

- Cơ hội thăng tiến cao cùng với sự phát triển của công ty và hệ thống Taseco Airs

- Đánh giá tăng lương định kỳ 01 năm 01 lần; Lương, thưởng tháng 13, 14, 15 theo kết quả kinh doanh.

- Thưởng lễ tết, lương bổ sung năm và các chế độ phúc lợi của Công ty.

- Được tham gia các khoá đào tạo nâng cao nghiệp vụ chuyên môn và có cơ hội thăng tiến cao;

- Tham quan du lịch hàng năm, các sự kiện lớn trong và ngoài nước.

- Công ty có nhà tập thể cho CBNV có nhu cầu ở lại.

Cách Thức Ứng Tuyển

