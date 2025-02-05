Tuyển Nhân viên kinh doanh Công Ty TNHH TMDV BigMart làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 8 - 10 Triệu

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Nhân viên kinh doanh Tại Công Ty TNHH TMDV BigMart
- Hồ Chí Minh:
- 212/4 Vườn Lài, Phường Phú Thọ Hòa, Quận Tân Phú, Thành phố Hồ Chí Minh, Quận Tân Phú
Mô Tả Công Việc Nhân viên kinh doanh Với Mức Lương 8 - 10 Triệu
- Trao đổi tư vấn với khách hàng trên Zalo/Pancake
- Lên đơn hàng khách đặt hàng trên phầm mềm KiotViet
- Xuất hóa đơn, xử lý giao đơn hàng cho khách
- Gửi các chương trình bán hàng, khuyến mãi, upsell, sản phẩm mới, .... đến khách hàng
- Trả lời hướng dẫn chính sách nhập sỉ hàng gia dụng theo tin nhắn quảng cáo Marketing. Tìm kiếm khách hàng trên online (vd Facebook,...)
- Các công việc admin khác theo phân công của quản lý
- Cập nhật, báo cáo kết quả doanh số hàng tuần/tháng.
Với Mức Lương 8 - 10 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì
- Chưa có kinh nghiệp sẽ được đào tạo
- Ưu tiên: có kinh nghiệm sale, tư vấn, bán hàng, CSKH, telesales
- Giao tiếp tốt, nhanh nhẹn, chăm chỉ, thái độ tích cực và tinh thần phục vụ khách hàng
- Độ tuổi: sinh năm 2002-1995
- Tốt nghiệp tối thiểu Trung cấp trở lên (chấp nhận sinh viên đang chờ bằng)
Tại Công Ty TNHH TMDV BigMart Thì Được Hưởng Những Gì
Thu nhập: 8tr-9tr5++ tùy doanh thu (Lương cơ bản + phụ cấp từ 7tr + % Hoa hồng)
Được giao doanh thu khách hàng cũ ra đơn đều từ công ty (sau thời gian thử việc)
Marketing chạy quảng cáo để cung cấp nguồn khách hàng mới
Bảo hiểm xả hội. Lương 13, nghỉ lễ
Du Lịch, teambuilding, sinh nhật hằng năm
Trang bị Desktop và điện thoại công việc
Đào tạo phát triển công việc
Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công Ty TNHH TMDV BigMart
Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.
