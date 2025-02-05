Tuyển Nhân viên kinh doanh Công Ty TNHH TMDV BigMart làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 8 - 10 Triệu

Mức lương 8 - 10 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm Không yêu cầu Cấp bậc Chưa cập nhật

Địa điểm làm việc - Hồ Chí Minh: - 212/4 Vườn Lài, Phường Phú Thọ Hòa, Quận Tân Phú, Thành phố Hồ Chí Minh, Quận Tân Phú

Mô Tả Công Việc Nhân viên kinh doanh Với Mức Lương 8 - 10 Triệu

- Trao đổi tư vấn với khách hàng trên Zalo/Pancake

- Lên đơn hàng khách đặt hàng trên phầm mềm KiotViet

- Xuất hóa đơn, xử lý giao đơn hàng cho khách

- Gửi các chương trình bán hàng, khuyến mãi, upsell, sản phẩm mới, .... đến khách hàng

- Trả lời hướng dẫn chính sách nhập sỉ hàng gia dụng theo tin nhắn quảng cáo Marketing. Tìm kiếm khách hàng trên online (vd Facebook,...)

- Các công việc admin khác theo phân công của quản lý

- Cập nhật, báo cáo kết quả doanh số hàng tuần/tháng.

Với Mức Lương 8 - 10 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

- Có khả năng sử dụng máy tính nhanh chóng để xử lý tin nhắn khách hàng trên online (Zalo/ Pancake,..)

- Chưa có kinh nghiệp sẽ được đào tạo

- Ưu tiên: có kinh nghiệm sale, tư vấn, bán hàng, CSKH, telesales

- Giao tiếp tốt, nhanh nhẹn, chăm chỉ, thái độ tích cực và tinh thần phục vụ khách hàng

- Độ tuổi: sinh năm 2002-1995

- Tốt nghiệp tối thiểu Trung cấp trở lên (chấp nhận sinh viên đang chờ bằng)

Tại Công Ty TNHH TMDV BigMart Thì Được Hưởng Những Gì

Thời gian làm việc: Từ T2- T7 (nghỉ cố định Chủ nhật, nghỉ trưa 1.5 tiếng)

Thu nhập: 8tr-9tr5++ tùy doanh thu (Lương cơ bản + phụ cấp từ 7tr + % Hoa hồng)

Được giao doanh thu khách hàng cũ ra đơn đều từ công ty (sau thời gian thử việc)

Marketing chạy quảng cáo để cung cấp nguồn khách hàng mới

Bảo hiểm xả hội. Lương 13, nghỉ lễ

Du Lịch, teambuilding, sinh nhật hằng năm

Trang bị Desktop và điện thoại công việc

Đào tạo phát triển công việc

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công Ty TNHH TMDV BigMart

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.