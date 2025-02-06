Tuyển Nhân viên kinh doanh Công Ty TNHH Morning Fruit làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 8 - 10 Triệu

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Nhân viên kinh doanh Tại Công Ty TNHH Morning Fruit
- Hồ Chí Minh:
- 43 Nguyễn Thái Hoc, phường Cầu Ông Lãnh quận 1,Hồ Chí Minh, Quận 1
Mô Tả Công Việc Nhân viên kinh doanh Với Mức Lương 8 - 10 Triệu
Tư vấn chốt đơn với khách hàng ONLINE (Facebook, Instagram, Website) và khách OFFLINE tới cửa hàng
Tư vấn, thiết kế và xếp mẫu hộp quà tặng trái cây
Sơ chế, soạn và đóng gói trái cây cho các đơn hàng
Trưng bày trái cây lên quầy kệ. Phân loại các nhóm trái cây chế biến.
Dọn vệ sinh cửa hàng sau mỗi ca làm
Làm báo cáo thu chi & tồn kho sau mỗi ca làm
Thực hiện các công việc khác theo phân công của Quản lý trực tiếp
Cập nhật thông tin khách hàng vào hệ thống quản lý
Với Mức Lương 8 - 10 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì
Kỹ năng giao tiếp tốt, thân thiện và nhiệt tình với khách hàng
Có khả năng làm việc độc lập và làm việc nhóm hiệu quả
Thành thạo tin học văn phòng, đặc biệt là Excel và Word
Chăm chỉ, trung thực và có tinh thần học hỏi
Tại Công Ty TNHH Morning Fruit Thì Được Hưởng Những Gì
Được tham gia đầy đủ các chế độ bảo hiểm theo quy định của pháp luật
Môi trường làm việc chuyên nghiệp, năng động
Cơ hội thăng tiến dựa trên năng lực
Được đào tạo các kỹ năng bán hàng, chăm sóc khách hàng
Tham gia các hoạt động team building, du lịch hàng năm
Thưởng các ngày lễ tết trong năm
Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công Ty TNHH Morning Fruit
Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.
