Tuyển Nhân viên kinh doanh Công Ty TNHH Morning Fruit làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 8 - 10 Triệu

Mức lương 8 - 10 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm Không yêu cầu Cấp bậc Chưa cập nhật

Địa điểm làm việc - Hồ Chí Minh: - 43 Nguyễn Thái Hoc, phường Cầu Ông Lãnh quận 1,Hồ Chí Minh, Quận 1

Mô Tả Công Việc Nhân viên kinh doanh Với Mức Lương 8 - 10 Triệu

Tư vấn chốt đơn với khách hàng ONLINE (Facebook, Instagram, Website) và khách OFFLINE tới cửa hàng

Tư vấn, thiết kế và xếp mẫu hộp quà tặng trái cây

Sơ chế, soạn và đóng gói trái cây cho các đơn hàng

Trưng bày trái cây lên quầy kệ. Phân loại các nhóm trái cây chế biến.

Dọn vệ sinh cửa hàng sau mỗi ca làm

Làm báo cáo thu chi & tồn kho sau mỗi ca làm

Thực hiện các công việc khác theo phân công của Quản lý trực tiếp

Cập nhật thông tin khách hàng vào hệ thống quản lý

Với Mức Lương 8 - 10 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Tối thiểu 1 năm , được đào tạo thêm

Kỹ năng giao tiếp tốt, thân thiện và nhiệt tình với khách hàng

Có khả năng làm việc độc lập và làm việc nhóm hiệu quả

Thành thạo tin học văn phòng, đặc biệt là Excel và Word

Chăm chỉ, trung thực và có tinh thần học hỏi

Tại Công Ty TNHH Morning Fruit Thì Được Hưởng Những Gì

Tổng thu nhập 8.000.000 - 10.000.000 (tuỳ năng lực) bao gồm: lương cơ bản, thưởng chuyên cần, phụ cấp cơm trưa,...) (thử việc trong 1 tháng)

Được tham gia đầy đủ các chế độ bảo hiểm theo quy định của pháp luật

Môi trường làm việc chuyên nghiệp, năng động

Cơ hội thăng tiến dựa trên năng lực

Được đào tạo các kỹ năng bán hàng, chăm sóc khách hàng

Tham gia các hoạt động team building, du lịch hàng năm

Thưởng các ngày lễ tết trong năm

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công Ty TNHH Morning Fruit

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây. Ứng tuyển ngay Lưu tin