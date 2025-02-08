Tuyển Nhân viên kinh doanh Công Ty TNHH Dịch Vụ Phát Triển Thị Trường Mescom Việt Nam làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 8 - 10 Triệu

Mức lương 8 - 10 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm Không yêu cầu Cấp bậc Chưa cập nhật

Địa điểm làm việc - Hồ Chí Minh: - Toàn khu vực,Hồ Chí Minh

NƠI LÀM VIỆC:Các cửa hàng bánh kẹo dinh dưỡng được chỉ định theo danh sách tại mỗi địa phương.

Tư vấn, quảng bá và giới thiệu sản phẩm đến khách hàng tại cửa hàng.

Hướng dẫn và giải đáp thắc mắc của khách hàng về sản phẩm.

Thực hiện các hoạt động dùng thử sản phẩm.

Ghi nhận và báo cáo thông tin phản hồi từ khách hàng cho giám sát.

Nữ, tuổi từ 18-26

Ưu tiên sinh viên, ứng viên có kinh nghiệm tư vấn bán hàng, ổn định và gắn bó lâu dài.

Ngoại hình ưa nhìn, thân thiện, hoạt bát.

Nhiệt tình, trung thực và có trách nhiệm trong công việc

Có thể linh hoạt làm việc theo ca.

Tại Công Ty TNHH Dịch Vụ Phát Triển Thị Trường Mescom Việt Nam Thì Được Hưởng Những Gì

- THU NHẬP:8 triệu ++/ tháng

- THỜI GIAN LÀM VIỆC:6-8h/ ngày, part-time hoặc full time

-Tham Gia BHXH sau kết thúc thời gian thử việc

-Chế độ ưu đãi và nhiều phúc lợi khác của công ty .

