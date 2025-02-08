Tuyển Nhân viên kinh doanh Công Ty TNHH Dịch Vụ Phát Triển Thị Trường Mescom Việt Nam làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 8 - 10 Triệu

Tin tuyển dụng Mức độ phù hợp
Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Nhân viên kinh doanh Tại Công Ty TNHH Dịch Vụ Phát Triển Thị Trường Mescom Việt Nam
Mức lương
8 - 10 Triệu
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
Không yêu cầu
Cấp bậc
Chưa cập nhật
Địa điểm làm việc
- Hồ Chí Minh:
- Toàn khu vực,Hồ Chí Minh
Mô Tả Công Việc Nhân viên kinh doanh Với Mức Lương 8 - 10 Triệu
NƠI LÀM VIỆC:Các cửa hàng bánh kẹo dinh dưỡng được chỉ định theo danh sách tại mỗi địa phương.
Tư vấn, quảng bá và giới thiệu sản phẩm đến khách hàng tại cửa hàng.
Hướng dẫn và giải đáp thắc mắc của khách hàng về sản phẩm.
Thực hiện các hoạt động dùng thử sản phẩm.
Ghi nhận và báo cáo thông tin phản hồi từ khách hàng cho giám sát.
Với Mức Lương 8 - 10 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì
Nữ, tuổi từ 18-26
Ưu tiên sinh viên, ứng viên có kinh nghiệm tư vấn bán hàng, ổn định và gắn bó lâu dài.
Ngoại hình ưa nhìn, thân thiện, hoạt bát.
Nhiệt tình, trung thực và có trách nhiệm trong công việc
Có thể linh hoạt làm việc theo ca.
Tại Công Ty TNHH Dịch Vụ Phát Triển Thị Trường Mescom Việt Nam Thì Được Hưởng Những Gì
- THU NHẬP:8 triệu ++/ tháng
- THỜI GIAN LÀM VIỆC:6-8h/ ngày, part-time hoặc full time
-Tham Gia BHXH sau kết thúc thời gian thử việc
-Chế độ ưu đãi và nhiều phúc lợi khác của công ty .
Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công Ty TNHH Dịch Vụ Phát Triển Thị Trường Mescom Việt Nam
Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.
