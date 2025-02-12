Tuyển Nhân viên kinh doanh Công Ty TNHH Sản Xuất Thương Mại Nhựa Gia Huy làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 8 - 10 Triệu

Mức lương 8 - 10 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm Không yêu cầu Cấp bậc Chưa cập nhật

Địa điểm làm việc - Hồ Chí Minh: - 25 đường số 10, kp2 , Phường Hiệp Bình Phước, Quận Thủ Đức

Mô Tả Công Việc Nhân viên kinh doanh Với Mức Lương 8 - 10 Triệu

- Chăm sóc Khách hàng cũ

- Tiếp nhận và xử lý đơn hàng

- Thu thập phản hồi của khách hàng, xử lý vấn đề gặp phải.

- Theo dõi và nhắc nhở khách hàng về vấn đề công nợ.

- Làm báo cáo theo từng thời điểm cụ thể ( tháng/ quý / năm) nộp cho quản lý cấp cao hơn.

Với Mức Lương 8 - 10 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

- Tốt nghiệp THPT trở lên

- Kỹ năng giao tiếp, thuyết phục, đàm phán tốt

- Trung thực, chăm chỉ, nhanh nhẹn, cẩn thận. Có trách nhiệm, tính tự giác cao

Tại Công Ty TNHH Sản Xuất Thương Mại Nhựa Gia Huy Thì Được Hưởng Những Gì

- Lương CB: Lương cứng 8.000.000 + Phụ cấp +Hoa hồng kinh doanh

- Được hưởng lương tháng 13 + Thưởng các ngày Lễ, Tết,..theo chính sách công ty

- Xét thưởng cuối năm dựa trên thành tích công việc đạt được

- Xét lên lương 01 lần/ năm dựa trên thành tích công việc đạt được

- Được đào tạo nâng cao kỹ năng chuyên môn

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công Ty TNHH Sản Xuất Thương Mại Nhựa Gia Huy

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây. Ứng tuyển ngay Lưu tin