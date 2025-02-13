Tuyển Nhân viên kinh doanh CÔNG TY TNHH ZAM MART (VIỆT NAM) làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 8 - 10 Triệu

Mức lương 8 - 10 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm Không yêu cầu Cấp bậc Chưa cập nhật

Địa điểm làm việc - Hồ Chí Minh: - Lầu 5, 19 - 19/2A Hồ Văn Huê, Phường 09, Quận Phú Nhuận, TP Hồ Chí Minh, Quận Phú Nhuận

Mô Tả Công Việc Nhân viên kinh doanh Với Mức Lương 8 - 10 Triệu

Sắp xếp hàng hóa lên kệ

Quản lý hàng hóa tại cửa hàng

Thanh toán và bán hàng tại cửa hàng

Báo cáo doanh thu và tồn kho mỗi ngày

Với Mức Lương 8 - 10 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Có kinh nghiệm làm ở siêu thị

Có khả năng làm việc ca, ngoài giờ

Trung thực, tỉ mỉ, có khả năng làm việc độc lập và chịu trách nhiệm cao

Ưu tiên nam từ 23 tuổi trở lên

Tại CÔNG TY TNHH ZAM MART (VIỆT NAM) Thì Được Hưởng Những Gì

Tham gia BHXH - BHYT đầy đủ theo quy định pháp luật

Lộ trình thăng tiến rõ ràng

Môi trường làm việc vui vẻ, chuyên nghiệp, trẻ trung, hòa đồng

Được đào tạo kỹ năng chuyên môn

Tổ chức team building theo quý

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY TNHH ZAM MART (VIỆT NAM)

