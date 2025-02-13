Tuyển Nhân viên kinh doanh CÔNG TY TNHH ZAM MART (VIỆT NAM) làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 8 - 10 Triệu

Tin tuyển dụng Mức độ phù hợp
Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Nhân viên kinh doanh Tại CÔNG TY TNHH ZAM MART (VIỆT NAM)
Mức lương
8 - 10 Triệu
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
Không yêu cầu
Cấp bậc
Chưa cập nhật
Địa điểm làm việc
- Hồ Chí Minh:
- Lầu 5, 19
- 19/2A Hồ Văn Huê, Phường 09, Quận Phú Nhuận, TP Hồ Chí Minh, Quận Phú Nhuận
Mô Tả Công Việc Nhân viên kinh doanh Với Mức Lương 8 - 10 Triệu
Sắp xếp hàng hóa lên kệ
Quản lý hàng hóa tại cửa hàng
Thanh toán và bán hàng tại cửa hàng
Báo cáo doanh thu và tồn kho mỗi ngày
Với Mức Lương 8 - 10 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì
Có kinh nghiệm làm ở siêu thị
Có khả năng làm việc ca, ngoài giờ
Trung thực, tỉ mỉ, có khả năng làm việc độc lập và chịu trách nhiệm cao
Ưu tiên nam từ 23 tuổi trở lên
Có khả năng làm việc ca, ngoài giờ
Trung thực, tỉ mỉ, có khả năng làm việc độc lập và chịu trách nhiệm cao
Ưu tiên nam từ 23 tuổi trở lên
Tại CÔNG TY TNHH ZAM MART (VIỆT NAM) Thì Được Hưởng Những Gì
Tham gia BHXH - BHYT đầy đủ theo quy định pháp luật
Lộ trình thăng tiến rõ ràng
Môi trường làm việc vui vẻ, chuyên nghiệp, trẻ trung, hòa đồng
Được đào tạo kỹ năng chuyên môn
Tổ chức team building theo quý
Lộ trình thăng tiến rõ ràng
Môi trường làm việc vui vẻ, chuyên nghiệp, trẻ trung, hòa đồng
Được đào tạo kỹ năng chuyên môn
Tổ chức team building theo quý
Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY TNHH ZAM MART (VIỆT NAM)
Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.
