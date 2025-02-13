Tuyển Nhân viên kinh doanh CÔNG TY CỔ PHẦN ADCHEM làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 8 - 10 Triệu

CÔNG TY CỔ PHẦN ADCHEM
Ngày đăng tuyển: 13/02/2025
Hạn nộp hồ sơ: 17/03/2025
Nhân viên kinh doanh

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Nhân viên kinh doanh Tại CÔNG TY CỔ PHẦN ADCHEM

Mức lương
8 - 10 Triệu
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
Không yêu cầu
Cấp bậc
Chưa cập nhật
Địa điểm làm việc

- Hồ Chí Minh:

- Tầng 3, Sunrise City, 27 Nguyễn Hữu Thọ, Phường Tân Hưng,Hồ Chí Minh

Mô Tả Công Việc Nhân viên kinh doanh Với Mức Lương 8 - 10 Triệu

- Tiếp nhận yêu cầu của khách hàng, phản hồi các thông tin cần thiết
- Lên đơn hàng, liên lạc với nhà máy để kiểm tra về tiến độ có hàng, làm việc với đơn vị vận chuyển, lên kế hoạch giao hàng, theo dõi đơn hàng
- Theo dõi, hỗ trợ hệ thống nhà phân phối các vấn đề về hàng hóa, chính sách...
- Soạn thảo văn bản, báo giá, hợp đồng theo yêu cầu
- Tham gia quản lý hợp đồng
- Hỗ trợ chuẩn bị hồ sơ đấu thầu
- Theo dõi hợp đồng và báo cáo tiến độ dự án
- Chăm sóc các khách hàng cũ và mới
- Thực hiện các công việc khác theo yêu cầu của Ban giám đốc và phòng kinh doanh.

Với Mức Lương 8 - 10 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

• Ưu tiên đã làm công việc liên quan đến hợp đồng.
• Tinh tế, khéo léo, khả năng kết nối tốt.
• Phẩm chất tốt, có trách nhiệm và chịu áp lực trong công việc.
• Thành thạo Word, Excel,...
• Giao tiếp Tiếng Anh tốt

Tại CÔNG TY CỔ PHẦN ADCHEM Thì Được Hưởng Những Gì

- Mức lương 8 - 10 triệu ( trao đổi rõ hơn khi phỏng vấn)
- Thử việc: 2 tháng
- Các chế độ theo Luật lao động hiện hành BHXH, Thưởng Lễ, Tết, Sinh nhật...và các phúc lợi theo quy định của Công ty.
- Thời gian là việc: từ thứ 2 đến sáng thứ 7, nghỉ chiều thứ 7 và chủ nhật.

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY CỔ PHẦN ADCHEM

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.

Liên Hệ Công Ty

Quy mô: 1 - 9 Nhân viên
Địa điểm: E17 Đường Số 12, Khu công nghiệp Lê Minh Xuân, Xã Tân Nhựt, Huyện Bình Chánh, Thành phố Hồ Chí mINH

Vị Trí Công Việc

Khu Vực

