Tuyển Nhân viên kinh doanh Công Ty TNHH Dệt May Hùng Lê làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 8 - 10 Triệu

Tin tuyển dụng Mức độ phù hợp
Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Nhân viên kinh doanh Tại Công Ty TNHH Dệt May Hùng Lê
Mức lương
8 - 10 Triệu
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
Không yêu cầu
Cấp bậc
Chưa cập nhật
Địa điểm làm việc
- Hồ Chí Minh:
- 247/12 Độc Lập, Tân Quý,Hồ Chí Minh
Mô Tả Công Việc Nhân viên kinh doanh Với Mức Lương 8 - 10 Triệu
Bán hàng dựa trên data có sẵn hoặc data tự tìm thông qua Alibaba, Amazon,…
Chăm sóc khách hàng sẵn có sỉ và lẻ quốc tế.
Giới thiệu đến khách hàng các sản phẩm mới, sản phấm đang ưu đãi giá theo chương trình bán hàng của Cty.
Với Mức Lương 8 - 10 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì
Có 1 năm kinh nghiệm bán hàng hoặc tương tác với khách hàng thông qua các kênh online.
Có kỹ năng giao tiếp tốt, tự tin trước ống kính, biết Tiếng Anh giao tiếp cơ bản.
Sáng tạo, nhanh nhẹn và khả năng ứng biến xử lý tình huống.
Có kiến thức cơ bản về kỹ thuật livestream và các công cụ hỗ trợ bán hàng online.
Ưu tiên ứng viên có kinh nghiệm sử dụng các nền tảng xã hội như Facebook, TikTok.
Có kỹ năng giao tiếp tốt, tự tin trước ống kính, biết Tiếng Anh giao tiếp cơ bản.
Sáng tạo, nhanh nhẹn và khả năng ứng biến xử lý tình huống.
Có kiến thức cơ bản về kỹ thuật livestream và các công cụ hỗ trợ bán hàng online.
Ưu tiên ứng viên có kinh nghiệm sử dụng các nền tảng xã hội như Facebook, TikTok.
Tại Công Ty TNHH Dệt May Hùng Lê Thì Được Hưởng Những Gì
Mức lương (full time): 8-10 triệu + hoa hồng
Thời gian làm việc: Từ Thứ Hai - Thứ Bảy (Chủ Nhật nghỉ)
Nghỉ lễ theo luật định
Thưởng tháng 13 và các ngày lễ theo quy chế Cty.
Thời gian làm việc: Từ Thứ Hai - Thứ Bảy (Chủ Nhật nghỉ)
Nghỉ lễ theo luật định
Thưởng tháng 13 và các ngày lễ theo quy chế Cty.
Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công Ty TNHH Dệt May Hùng Lê
Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.
Để xem bạn có phù hợp với vị trí công việc này không, hãy
đăng nhậpvới tư cách ứng viên ngay để xem các phân tích từ 3s AI