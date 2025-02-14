Tuyển Nhân viên kinh doanh Công Ty TNHH Dệt May Hùng Lê làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 8 - 10 Triệu

Mức lương 8 - 10 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm Không yêu cầu Cấp bậc Chưa cập nhật

Địa điểm làm việc - Hồ Chí Minh: - 247/12 Độc Lập, Tân Quý,Hồ Chí Minh

Mô Tả Công Việc Nhân viên kinh doanh Với Mức Lương 8 - 10 Triệu

Bán hàng dựa trên data có sẵn hoặc data tự tìm thông qua Alibaba, Amazon,…

Chăm sóc khách hàng sẵn có sỉ và lẻ quốc tế.

Giới thiệu đến khách hàng các sản phẩm mới, sản phấm đang ưu đãi giá theo chương trình bán hàng của Cty.

Với Mức Lương 8 - 10 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Có 1 năm kinh nghiệm bán hàng hoặc tương tác với khách hàng thông qua các kênh online.

Có kỹ năng giao tiếp tốt, tự tin trước ống kính, biết Tiếng Anh giao tiếp cơ bản.

Sáng tạo, nhanh nhẹn và khả năng ứng biến xử lý tình huống.

Có kiến thức cơ bản về kỹ thuật livestream và các công cụ hỗ trợ bán hàng online.

Ưu tiên ứng viên có kinh nghiệm sử dụng các nền tảng xã hội như Facebook, TikTok.

Tại Công Ty TNHH Dệt May Hùng Lê Thì Được Hưởng Những Gì

Mức lương (full time): 8-10 triệu + hoa hồng

Thời gian làm việc: Từ Thứ Hai - Thứ Bảy (Chủ Nhật nghỉ)

Nghỉ lễ theo luật định

Thưởng tháng 13 và các ngày lễ theo quy chế Cty.

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công Ty TNHH Dệt May Hùng Lê

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây. Ứng tuyển ngay Lưu tin