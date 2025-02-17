Tuyển Nhân viên kinh doanh CÔNG TY TNHH TƯ VẤN & ĐÀO TẠO ĐẠI DƯƠNG làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 8 - 10 Triệu

Mức lương 8 - 10 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm Không yêu cầu Cấp bậc Chưa cập nhật

Mô Tả Công Việc Nhân viên kinh doanh Với Mức Lương 8 - 10 Triệu

1. Tư vấn và ghi danh cho học viên các khóa đào tạo.

2. Sắp xếp ca học cho học viên mỗi khóa học.

3. Điểm danh học viên tham gia khóa học.

4. Nhập liệu và kiểm tra thông tin học viên vào data để quản lý.

5. Chuẩn bị hồ sơ cho các kỳ thi chứng chỉ.

6. Chịu trách nhiệm đi lấy và sắp xếp học viên nhận chứng chỉ.

7. Thực hiện các công việc khác khi có sự chỉ đạo của cấp trên.

- Tuổi từ 22 – 26 tuổi. Giao tiếp tốt, hòa đồng, trung thực và có trách nhiệm.

- Tốt nghiệp Trung cấp trở lên.

- Có kinh nghiệm về tư vấn tuyển sinh, ghi danh, thành thạo tin học văn phòng là một lợi thế.

Thời gian làm việc: Nhân viên làm xoay ca (Sáng – Chiều hoặc Chiều – Tối hoặc Sáng – Tối) từ thứ hai đến thứ bảy. Nghỉ Chủ Nhật và ngày lễ.

Sáng: Từ 7h30 – 11h30.

Chiều: Từ 13h30 – 17h30.

Tối: Từ 17h30 – 21h30

Tại CÔNG TY TNHH TƯ VẤN & ĐÀO TẠO ĐẠI DƯƠNG Thì Được Hưởng Những Gì

- Lương chính thức: Từ 8.000.000 – 10.000.000 đồng/tháng.

- Tham gia BHXH, BHYT, BHTN đầy đủ theo quy định của Pháp luật.

- Đi du lịch hàng năm theo chế độ của Công ty.

- Chế độ thưởng hàng năm theo chính sách đãi ngộ của Công ty.

- Hỗ trợ chăm sóc sức khỏe nhân viên và người thân gia đình.

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY TNHH TƯ VẤN & ĐÀO TẠO ĐẠI DƯƠNG

