Tuyển Nhân viên kinh doanh Công Ty Cổ Phần Mùa Thơm làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 8 - 10 Triệu

Mô Tả Công Việc Nhân viên kinh doanh Với Mức Lương 8 - 10 Triệu

- Tiếp nhận , xử lý đơn hàng, theo dõi tình hình thực hiện đơn hàng

- Chuẩn bị, soạn thảo, xử lý các văn bản và giấy tờ, hồ sơ, hợp đồng, thư từ,...của khách hàng cũng như bộ phận khi được phân công

- Hỗ trợ đội ngũ sales trong việc lập báo giá, hợp đồng và các công tác bán hàng khác, cung cấp thông tin về sản phẩm nhựa cho khách hàng khi có yêu cầu.

- Chăm sóc khách hàng, giải quyết khiếu nại.

- Báo cáo doanh thu bán hàng và các báo cáo theo sự phân công

- Các công việc khác theo sự phân công của Giám đốc

Với Mức Lương 8 - 10 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

- Tốt nghiệp từ trung cấp trở lên, có từ 01 năm kinh nghiệm liên quan.

- Ưu tiên ứng viên có kinh nghiệm trong ngành nhựa hoặc các ngành liên quan.

- Thành thạo tin học văn phòng ( excel, word,...)

- Kỹ năng xử lý và hoàn thành các báo cáo

- Kỹ năng giao tiếp, bán hàng

Tại Công Ty Cổ Phần Mùa Thơm Thì Được Hưởng Những Gì

- Mức lương: Từ 8 triệu - 10 triệu ( tùy theo kinh nghiệm và năng lực)

- Được đóng BHXH, BHYT, BHTN và hưởng đầy đủ các quyền lợi theo luật Lao động

- Được làm việc trong môi trường năng động, linh hoạt, chế độ hấp dẫn

- Công việc ổn định và lâu dài

- Thưởng các ngày lễ, tết. Lương tháng 13

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công Ty Cổ Phần Mùa Thơm

