Tuyển Nhân viên kinh doanh CÔNG TY TNHH L.S PACK làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 8 - 100 Triệu

Tìm kiếm và phát triển khách hàng mới thông qua các kênh như điện thoại, email, mạng xã hội và gặp gỡ trực tiếp

Tư vấn, giới thiệu sản phẩm và dịch vụ của công ty cho khách hàng tiềm năng

Đàm phán, thương lượng và ký kết hợp đồng với khách hàng

Chăm sóc và duy trì mối quan hệ với khách hàng hiện tại

Lập kế hoạch bán hàng và báo cáo kết quả kinh doanh định kỳ

Phối hợp với các bộ phận liên quan để đảm bảo quá trình giao hàng và chất lượng sản phẩm

Theo dõi thị trường và đối thủ cạnh tranh, đề xuất chiến lược kinh doanh phù hợp

2 năm kinh nghiệm. Ưu tiên có kinh nghiệm về lĩnh vực bao bì

Tốt nghiệp Cao đẳng/Đại học chuyên ngành Kinh tế, Quản trị kinh doanh hoặc các ngành liên quan

Có kỹ năng giao tiếp tốt, khả năng thuyết phục và đàm phán

Khả năng làm việc độc lập và làm việc nhóm hiệu quả

Có khả năng chịu áp lực công việc cao và sẵn sàng đi công tác khi cần thiết

Tại CÔNG TY TNHH L.S PACK Thì Được Hưởng Những Gì

Lương 8 triệu - 15 triệu + doanh số bán hàng

Thưởng theo doanh số và hiệu quả công việc

Được hưởng các chế độ theo quy định của Luật Lao động (BHXH, BHYT, BHTN)

Được đào tạo và phát triển kỹ năng chuyên môn

Cơ hội thăng tiến trong môi trường làm việc năng động

Tham gia các hoạt động team building, du lịch hàng năm

Được làm việc trong môi trường chuyên nghiệp, thân thiện

