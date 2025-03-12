Tuyển Nhân viên kinh doanh CÔNG TY TNHH L.S PACK làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 8 - 100 Triệu

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Nhân viên kinh doanh Tại CÔNG TY TNHH L.S PACK
- Hồ Chí Minh:
- Công ty TNHH Kpack
- KCN Tây Bắc Củ Chi,Hồ Chí Minh, Huyện Củ Chi
Mô Tả Công Việc Nhân viên kinh doanh Với Mức Lương 8 - 100 Triệu
Tìm kiếm và phát triển khách hàng mới thông qua các kênh như điện thoại, email, mạng xã hội và gặp gỡ trực tiếp
Tư vấn, giới thiệu sản phẩm và dịch vụ của công ty cho khách hàng tiềm năng
Đàm phán, thương lượng và ký kết hợp đồng với khách hàng
Chăm sóc và duy trì mối quan hệ với khách hàng hiện tại
Lập kế hoạch bán hàng và báo cáo kết quả kinh doanh định kỳ
Phối hợp với các bộ phận liên quan để đảm bảo quá trình giao hàng và chất lượng sản phẩm
Theo dõi thị trường và đối thủ cạnh tranh, đề xuất chiến lược kinh doanh phù hợp
Với Mức Lương 8 - 100 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì
Tốt nghiệp Cao đẳng/Đại học chuyên ngành Kinh tế, Quản trị kinh doanh hoặc các ngành liên quan
Có kỹ năng giao tiếp tốt, khả năng thuyết phục và đàm phán
Khả năng làm việc độc lập và làm việc nhóm hiệu quả
Có khả năng chịu áp lực công việc cao và sẵn sàng đi công tác khi cần thiết
Tại CÔNG TY TNHH L.S PACK Thì Được Hưởng Những Gì
Thưởng theo doanh số và hiệu quả công việc
Được hưởng các chế độ theo quy định của Luật Lao động (BHXH, BHYT, BHTN)
Được đào tạo và phát triển kỹ năng chuyên môn
Cơ hội thăng tiến trong môi trường làm việc năng động
Tham gia các hoạt động team building, du lịch hàng năm
Được làm việc trong môi trường chuyên nghiệp, thân thiện
Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY TNHH L.S PACK
Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.
đăng nhậpvới tư cách ứng viên ngay để xem các phân tích từ 3s AI