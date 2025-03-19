Tuyển Nhân viên kinh doanh Công Ty TNHH Dịch Vụ Và Thương Mại Do Building Dự Án Timioffice làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 8 - 11 Triệu

Tuyển Nhân viên kinh doanh Công Ty TNHH Dịch Vụ Và Thương Mại Do Building Dự Án Timioffice làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 8 - 11 Triệu

Công Ty TNHH Dịch Vụ Và Thương Mại Do Building Dự Án Timioffice
Ngày đăng tuyển: 19/03/2025
Hạn nộp hồ sơ: 19/04/2025
Công Ty TNHH Dịch Vụ Và Thương Mại Do Building Dự Án Timioffice

Nhân viên kinh doanh

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Nhân viên kinh doanh Tại Công Ty TNHH Dịch Vụ Và Thương Mại Do Building Dự Án Timioffice

Mức lương
8 - 11 Triệu
Hình thức làm việc
Khác
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
Dưới 1 năm
Cấp bậc
Chưa cập nhật
Địa điểm làm việc

- Hồ Chí Minh:

- Lầu 7, Tòa nhà C.T Building, số 56 Yên Thế, Phường 2, Quận Tân Bình, Quận Tân Bình

Mô Tả Công Việc Nhân viên kinh doanh Với Mức Lương 8 - 11 Triệu

Tìm kiếm khách hàng: Chủ động tìm kiếm và phát triển nguồn data khách hàng mới.
Tư vấn bán hàng: Gọi điện, trao đổi và hẹn gặp khách hàng; Gặp gỡ khách hàng tại công trình, tư vấn giải pháp và khai thác thông tin cần thiết; Làm báo giá và trình bày phương án thuyết phục khách hàng.
Theo dõi và triển khai dự án: Chăm sóc khách hàng trong suốt quá trình bán hàng, hỗ trợ thông tin và giải quyết các vấn đề phát sinh; Thực hiện các thủ tục nghiệm thu, quyết toán và thu hồi công nợ.
Báo cáo công việc: Theo dõi, cập nhật và báo cáo doanh thu định kỳ; Tìm kiếm và đề xuất giải pháp để đạt mục tiêu doanh số.

Với Mức Lương 8 - 11 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

1. Yêu cầu cơ bản
Nam/Nữ, độ tuổi từ 22 - 28.
Tốt nghiệp Cao đẳng/Đại học các ngành Quản trị, Marketing, Tài chính hoặc các lĩnh vực liên quan đến thiết kế, xây dựng, có đam mê kinh doanh.
2. Kiến thức
Am hiểu về kinh doanh, thị trường.
Có hiểu biết vềngành xây dựnglà một lợi thế.
3. Kỹ năng
Kỹ năng bán hàng và chăm sóc khách hàng.
Nhạy bén trong giải quyết vấn đề, xử lý tình huống.
Lập kế hoạch, quản lý công việc hiệu quả.
Giao tiếp tự tin, trình bày và thuyết trình tốt.
Kỹ năng đàm phán, thuyết phục khách hàng.
Chủ động tự học, cập nhật kiến thức mới liên tục.
4. Tư duy
Ham học hỏi, đầu tư phát triển bản thân.
Sáng tạo, luôn tìm kiếm cải tiến, đổi mới.
Suy nghĩ logic, phân tích vấn đề tốt.
5. Phẩm chất
Cẩn thận, tỉ mỉ, chú trọng chi tiết.
Trung thực, trách nhiệm, luôn cam kết với kết quả công việc.
Chủ động, làm việc nhóm hiệu quả, hỗ trợ đồng đội.
Tinh thần cầu tiến, có định hướng nghề nghiệp rõ ràng.

Tại Công Ty TNHH Dịch Vụ Và Thương Mại Do Building Dự Án Timioffice Thì Được Hưởng Những Gì

Thu nhập & Thưởng
Lương Gross:8 - 11 triệu/tháng (Thưởng KPI theo doanh số UPTO 20-30 triệu/tháng- Có chính sách rõ ràng)
8 - 11 triệu/tháng (Thưởng KPI theo doanh số UPTO 20-30 triệu/tháng
)
Xét tăng lương 6 tháng/lần
Chế độ & Đãi ngộ
Được đóng BHXH, BHYT đầy đủ.
01 ngày làm việc online/tháng dành cho nhân sự nữ.
Happy hour vào thứ 4 hàng tuần, Team-Building…
Phát triển & Cơ hội
Công ty hỗ trợ tham gia các khóa học có phí để nâng cao kỹ năng.
Môi trường làm việc trẻ trung, tự do trình bày quan điểm.
Được trao quyền, tự ra quyết định trong công việc.
Cơ hội thăng tiến rộng mở lên các vị trí cao hơn.

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công Ty TNHH Dịch Vụ Và Thương Mại Do Building Dự Án Timioffice

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.

Liên Hệ Công Ty

Công Ty TNHH Dịch Vụ Và Thương Mại Do Building Dự Án Timioffice

Công Ty TNHH Dịch Vụ Và Thương Mại Do Building Dự Án Timioffice

Quy mô: Chưa cập nhật
Địa điểm: HCM

Vị Trí Công Việc

Khu Vực

