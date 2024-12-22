Tuyển Nhân viên kinh doanh Công ty TNHH HTE Global làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 8 - 12 Triệu

Mức lương 8 - 12 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 2 người Kinh nghiệm 2 năm Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Hồ Chí Minh: 43 Trần Xuân Hòa, Phường 7, Quận 5, Quận 5

- Tìm kiếm, xây dựng và cập nhật dữ liệu khách hàng tiềm năng thông qua các dữ liệu hiện có của công ty, dữ liệu khai thác từ các công ty đối tác, dữ liệu thu thập từ các kênh truyền thông, internet.

- Chủ động tìm kiếm và khai thác các khách hàng sử dụng dịch vụ Vệ sinh công nghiệp & Cây xanh: Xác định khách hàng mục tiêu, tập hợp thông tin lập kế hoạch tiếp xúc.

- Duy trì mối quan hệ tốt với khách hàng cũ, khách hàng tiềm năng & các đối tác kinh doanh;

- Tiếp cận khách hàng mục tiêu giới thiệu sản phẩm dịch vụ, lập báo giá hoặc hồ sơ dự thầu tới khách hàng.

- Tăng cường thiết lập và phát triển các mối quan hệ với đối tác như: Bệnh Viện, Tòa nhà Văn phòng, Ban Quản Lý Chung cư...các khách hàng có nhu cầu sử dụng vệ sinh công nghiệp hoặc cây xanh cảnh quan....

- Chuẩn bị tài liệu liên quan, triển khai thực hiện đàm phán thương thảo với phía khách hàng.

- Theo dõi hợp đồng, và các thủ tục thanh toán liên quan.

- Sáng tạo trong công việc nhằm mục đích thúc đẩy doanh số.

- Tham gia đấu thầu các gói thầu có liên quan (nếu có).

- Các công việc khác có liên quan theo yêu cầu của cấp trên.

- Tốt nghiệp Cao Đẳng, Đại Học Quản trị kinh doanh, Marketing, Thương mại hoặc các ngành liên quan khác;

- Có kinh nghiệm làm việc trên 2 năm trong các lĩnh vực marketing, kinh doanh.

- Ưu tiên có kinh nghiệm về mảng dịch vụ vệ sinh công nghiệp hoặc cây xanh cảnh quan

- Có kinh nghiệm về marketing online là một lợi thế.

- Chủ động trong công việc, nhanh nhẹn trong nắm bắt và truyền đạt thông tin. Có khả năng tự hoạch định và nắm bắt công việc nhanh.

- Có tinh thần trách nhiệm và sáng tạo trong công việc.

- Kỹ năng giao tiếp tốt, lưu loát, tự tin, tích cực, tạo được lòng tin với đối tác/ khách hàng

- Kỹ năng truyền đạt vấn đề một cách mạch lạc, logic, súc tích và tập trung vào kết quả.

- Có khả năng giao tiếp bằng tiếng Anh là một lợi thế.

- Thu nhập: Thỏa thuận theo năng lực không giới hạn, Lương từ 8 triệu đến 12 triệu + % doanh thu.

