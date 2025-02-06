Tuyển Nhân viên kinh doanh Công Ty TNHH Việt Health & Care làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 8 - 12 Triệu

Tin tuyển dụng Mức độ phù hợp
Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Nhân viên kinh doanh Tại Công Ty TNHH Việt Health & Care
Mức lương
8 - 12 Triệu
Hình thức làm việc
Khác
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
Không yêu cầu
Cấp bậc
Chưa cập nhật
Địa điểm làm việc
- Hồ Chí Minh:
- Cộng
Mô Tả Công Việc Nhân viên kinh doanh Với Mức Lương 8 - 12 Triệu
Mô tả công việc
- Tư vấn, trả lời câu hỏi của khách hàng tiềm năng.
- Chốt đơn hàng và hỗ trợ lập đơn hàng.
- Phát triển data khách hàng từ những nguồn có sẵn và mối quan hệ khách hàng
- Chăm sóc khách hàng cũ, duy trì và mở rộng khách hàng tiềm năng
- Các công việc khác theo sự phân công của quản lý,...
Với Mức Lương 8 - 12 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì
Yêu cầu ứng viên
- Ưu tiên ứng viên có kinh nghiệm làm việc lĩnh vực Telesale, CSKH, tư vấn, bán hàng, trực page...về lĩnh vực chăm sóc sức khoẻ, mỹ phẩm, làm đẹp, spa. KHÔNG CÓ KINH NGHIỆM SẼ ĐƯỢC HỖ TRỢ ĐÀO TẠO THÊM.
- Yêu thích công việc tư vấn, bán hàng & CSKH
Tại Công Ty TNHH Việt Health & Care Thì Được Hưởng Những Gì
Quyền lợi được hưởng
- Thu nhập Không Giới Hạn = Cơ bản 6 – 9 triệu (tuỳ theo năng lực) + thưởng doanh số => Thu nhập trung bình 10 - 15M++
- Thưởng năng suất, hiệu quả kinh doanh
- Tham gia Teambuiding, Teamwork, sinh nhật, du lịch ....
- Môi trường trẻ, năng động và thân thiện
- Đồng nghiệp thân thiện, sẵn sàng chia sẻ và hỗ trợ nhau trong công việc
- Được đào tạo kiến thức, kỹ năng mới.
- Hoạt động nội bộ: du lịch hàng năm, teambuilding (hàng quý), liên hoan sinh nhật (hàng tháng).
KHÔNG THU BẤT KÌ CHI PHÍ NÀO CỦA ỨNG VIÊN
Địa điểm làm việc: Tân Bình, TPHCM
Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công Ty TNHH Việt Health & Care
