Tuyển Nhân viên kinh doanh Công Ty TNHH Việt Health & Care làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 8 - 12 Triệu

Mức lương 8 - 12 Triệu Hình thức làm việc Khác Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm Không yêu cầu Cấp bậc Chưa cập nhật

Địa điểm làm việc - Hồ Chí Minh: - Cộng

Mô Tả Công Việc Nhân viên kinh doanh Với Mức Lương 8 - 12 Triệu

Mô tả công việc

- Tư vấn, trả lời câu hỏi của khách hàng tiềm năng.

- Chốt đơn hàng và hỗ trợ lập đơn hàng.

- Phát triển data khách hàng từ những nguồn có sẵn và mối quan hệ khách hàng

- Chăm sóc khách hàng cũ, duy trì và mở rộng khách hàng tiềm năng

- Các công việc khác theo sự phân công của quản lý,...

Với Mức Lương 8 - 12 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Yêu cầu ứng viên

- Ưu tiên ứng viên có kinh nghiệm làm việc lĩnh vực Telesale, CSKH, tư vấn, bán hàng, trực page...về lĩnh vực chăm sóc sức khoẻ, mỹ phẩm, làm đẹp, spa. KHÔNG CÓ KINH NGHIỆM SẼ ĐƯỢC HỖ TRỢ ĐÀO TẠO THÊM.

- Yêu thích công việc tư vấn, bán hàng & CSKH

Tại Công Ty TNHH Việt Health & Care Thì Được Hưởng Những Gì

Quyền lợi được hưởng

- Thu nhập Không Giới Hạn = Cơ bản 6 – 9 triệu (tuỳ theo năng lực) + thưởng doanh số => Thu nhập trung bình 10 - 15M++

- Thưởng năng suất, hiệu quả kinh doanh

- Tham gia Teambuiding, Teamwork, sinh nhật, du lịch ....

- Môi trường trẻ, năng động và thân thiện

- Đồng nghiệp thân thiện, sẵn sàng chia sẻ và hỗ trợ nhau trong công việc

- Được đào tạo kiến thức, kỹ năng mới.

- Hoạt động nội bộ: du lịch hàng năm, teambuilding (hàng quý), liên hoan sinh nhật (hàng tháng).

KHÔNG THU BẤT KÌ CHI PHÍ NÀO CỦA ỨNG VIÊN

Địa điểm làm việc: Tân Bình, TPHCM

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công Ty TNHH Việt Health & Care

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây. Ứng tuyển ngay Lưu tin