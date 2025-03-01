Tuyển Nhân viên kinh doanh Công ty TNHH May thời trang Nam Phương làm việc tại Hà Nội thu nhập 8 - 12 Triệu

Tin tuyển dụng Mức độ phù hợp
Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Nhân viên kinh doanh Tại Công ty TNHH May thời trang Nam Phương
Mức lương
8 - 12 Triệu
Hình thức làm việc
Khác
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
Không yêu cầu
Cấp bậc
Chưa cập nhật
Địa điểm làm việc
- Hà Nội:
- Số 46
- 48 đường 2.3, KĐT Gamuda Gardens. P. Trần Phú,Hà Nội
Mô Tả Công Việc Nhân viên kinh doanh Với Mức Lương 8 - 12 Triệu
Trực và chat tư vấn khách hàng trên các nền tảng bán hàng.
Theo dõi và xử lý đơn hàng trên các kênh bán hàng online của công ty.
Quản lý đơn hàng và hướng dẫn khách đổi/trả hàng theo quy định của công ty.
Quản lý, sắp xếp công việc khoa học, đảm bảo hiệu suất.
Hỗ trợ các công việc khác theo sự phân công của quản lý.
Với Mức Lương 8 - 12 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì
Có kỹ năng giao tiếp, tư vấn khách hàng chuyên nghiệp.
Ưu tiên ứng viên có kinh nghiệm bán hàng online.
Sử dụng tốt Excel và các công cụ hỗ trợ bán hàng (Pancake, Misa,...).
Chăm chỉ, cẩn thận, có tinh thần trách nhiệm cao.
Ưu tiên ứng viên có kinh nghiệm bán hàng online.
Sử dụng tốt Excel và các công cụ hỗ trợ bán hàng (Pancake, Misa,...).
Chăm chỉ, cẩn thận, có tinh thần trách nhiệm cao.
Tại Công ty TNHH May thời trang Nam Phương Thì Được Hưởng Những Gì
Lương hấp dẫn theo năng lực + thưởng doanh số.
Chế độ đầy đủ: Bảo hiểm, thưởng lễ, phép theo quy định của Nhà nước và Công ty.
Môi trường làm việc năng động, cơ hội phát triển lâu dài.
Chế độ đầy đủ: Bảo hiểm, thưởng lễ, phép theo quy định của Nhà nước và Công ty.
Môi trường làm việc năng động, cơ hội phát triển lâu dài.
Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công ty TNHH May thời trang Nam Phương
Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.
Để xem bạn có phù hợp với vị trí công việc này không, hãy
đăng nhậpvới tư cách ứng viên ngay để xem các phân tích từ 3s AI