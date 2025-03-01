Tuyển Nhân viên kinh doanh Công ty TNHH May thời trang Nam Phương làm việc tại Hà Nội thu nhập 8 - 12 Triệu

Công ty TNHH May thời trang Nam Phương
Ngày đăng tuyển: 01/03/2025
Hạn nộp hồ sơ: 02/04/2025
Công ty TNHH May thời trang Nam Phương

Nhân viên kinh doanh

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Nhân viên kinh doanh Tại Công ty TNHH May thời trang Nam Phương

Mức lương
8 - 12 Triệu
Hình thức làm việc
Khác
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
Không yêu cầu
Cấp bậc
Chưa cập nhật
Địa điểm làm việc

- Hà Nội:

- Số 46

- 48 đường 2.3, KĐT Gamuda Gardens. P. Trần Phú,Hà Nội

Mô Tả Công Việc Nhân viên kinh doanh Với Mức Lương 8 - 12 Triệu

Trực và chat tư vấn khách hàng trên các nền tảng bán hàng.
Theo dõi và xử lý đơn hàng trên các kênh bán hàng online của công ty.
Quản lý đơn hàng và hướng dẫn khách đổi/trả hàng theo quy định của công ty.
Quản lý, sắp xếp công việc khoa học, đảm bảo hiệu suất.
Hỗ trợ các công việc khác theo sự phân công của quản lý.

Với Mức Lương 8 - 12 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Có kỹ năng giao tiếp, tư vấn khách hàng chuyên nghiệp.
Ưu tiên ứng viên có kinh nghiệm bán hàng online.
Sử dụng tốt Excel và các công cụ hỗ trợ bán hàng (Pancake, Misa,...).
Chăm chỉ, cẩn thận, có tinh thần trách nhiệm cao.

Tại Công ty TNHH May thời trang Nam Phương Thì Được Hưởng Những Gì

Lương hấp dẫn theo năng lực + thưởng doanh số.
Chế độ đầy đủ: Bảo hiểm, thưởng lễ, phép theo quy định của Nhà nước và Công ty.
Môi trường làm việc năng động, cơ hội phát triển lâu dài.

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công ty TNHH May thời trang Nam Phương

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.

Liên Hệ Công Ty

Công ty TNHH May thời trang Nam Phương

Công ty TNHH May thời trang Nam Phương

Quy mô: 10 - 24 Nhân viên
Địa điểm: Số nhà 46-48(CH3.21-22) đường Gamuda 2-3, khu đô thị Gamuda garden, Phường Trần Phú, Quận Hoàng Mai, Thành phố Hà Nội, Việt Nam

Vị Trí Công Việc

Khu Vực

