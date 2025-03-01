Tuyển Nhân viên kinh doanh Công ty TNHH May thời trang Nam Phương làm việc tại Hà Nội thu nhập 8 - 12 Triệu

Mức lương 8 - 12 Triệu Hình thức làm việc Khác Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm Không yêu cầu Cấp bậc Chưa cập nhật

Trực và chat tư vấn khách hàng trên các nền tảng bán hàng.

Theo dõi và xử lý đơn hàng trên các kênh bán hàng online của công ty.

Quản lý đơn hàng và hướng dẫn khách đổi/trả hàng theo quy định của công ty.

Quản lý, sắp xếp công việc khoa học, đảm bảo hiệu suất.

Hỗ trợ các công việc khác theo sự phân công của quản lý.

Có kỹ năng giao tiếp, tư vấn khách hàng chuyên nghiệp.

Ưu tiên ứng viên có kinh nghiệm bán hàng online.

Sử dụng tốt Excel và các công cụ hỗ trợ bán hàng (Pancake, Misa,...).

Chăm chỉ, cẩn thận, có tinh thần trách nhiệm cao.

Tại Công ty TNHH May thời trang Nam Phương Thì Được Hưởng Những Gì

Lương hấp dẫn theo năng lực + thưởng doanh số.

Chế độ đầy đủ: Bảo hiểm, thưởng lễ, phép theo quy định của Nhà nước và Công ty.

Môi trường làm việc năng động, cơ hội phát triển lâu dài.

