Tuyển Nhân viên kinh doanh CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN KỸ THUẬT VÀ CÔNG NGHIỆP VIỆT NAM TẠI HỒ CHÍ MINH làm việc tại Hà Nội thu nhập 8 - 12 Triệu

Địa điểm làm việc - Hà Nội: - Lô 5 +6 KCN Lai Xá, Xã Kim Chung,Hà Nội

-Khảo sát các dự án băng tải, băng chuyền, dự án tự động hóa, các hệ thống tự động phân loại sản phẩm, hệ thống palletizer,...

- Lên phương án, thiết kế, lập trình.

- Giám sát lắp đặt, setup chương trình hệ thống.

- Triển khai nghiên cứu sản phẩm mới.

- Tốt nghiệpĐại học chuyên ngành điện, hệ thống điện điều khiển tự động, tự động hóa;

- Ưu tiên biết sử dụng phần mềm thiết kế điện: Eplan, Autocad ;

-Có kiến thức về PLC, HMI;

- Có kỹ năng làm việc nhóm và làm việc độc lập

- Tưduy logic, sáng tạo.

-Chăm chỉ, cầu tiến, có khả năng chịu áp lực công việc;

-Có thể đi công tác.

Tại CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN KỸ THUẬT VÀ CÔNG NGHIỆP VIỆT NAM TẠI HỒ CHÍ MINH Thì Được Hưởng Những Gì

- Có cơ hội thăng tiến và phát triển tương lai tại công ty;

- Môi trường làm việc chuyên nghiệp và năng động;

- Cung cấp trang thiết bị đầy đủ để phục vụ công việc;

- Thưởng các dịp Quốc tế Lao động 1/5, Quốc khánh 2/9, Tết dương lịch, Tết Âm lịch ;

- Tham gia đầy đủ BHXH, BHYT, BHTN ;

- Đi du lịch nghỉ mát hàng năm;

- Tham gia các hoạt động văn hoá thể thao (bóng đá, chạy, văn nghệ...);

- Nghỉ chủ nhật và 1 thứ 7 trong tháng;

- Ăncơm trưa tại Công ty.

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN KỸ THUẬT VÀ CÔNG NGHIỆP VIỆT NAM TẠI HỒ CHÍ MINH

