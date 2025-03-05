Tuyển Nhân viên kinh doanh CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN KỸ THUẬT VÀ CÔNG NGHIỆP VIỆT NAM TẠI HỒ CHÍ MINH làm việc tại Hà Nội thu nhập 8 - 12 Triệu

Tin tuyển dụng Mức độ phù hợp
Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Nhân viên kinh doanh Tại CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN KỸ THUẬT VÀ CÔNG NGHIỆP VIỆT NAM TẠI HỒ CHÍ MINH
Mức lương
8 - 12 Triệu
Hình thức làm việc
Khác
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
Không yêu cầu
Cấp bậc
Chưa cập nhật
Địa điểm làm việc
- Hà Nội:
- Lô 5 +6 KCN Lai Xá, Xã Kim Chung,Hà Nội
Mô Tả Công Việc Nhân viên kinh doanh Với Mức Lương 8 - 12 Triệu
-Khảo sát các dự án băng tải, băng chuyền, dự án tự động hóa, các hệ thống tự động phân loại sản phẩm, hệ thống palletizer,...
- Lên phương án, thiết kế, lập trình.
- Giám sát lắp đặt, setup chương trình hệ thống.
- Triển khai nghiên cứu sản phẩm mới.
Với Mức Lương 8 - 12 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì
- Tốt nghiệpĐại học chuyên ngành điện, hệ thống điện điều khiển tự động, tự động hóa;
- Ưu tiên biết sử dụng phần mềm thiết kế điện: Eplan, Autocad ;
-Có kiến thức về PLC, HMI;
- Có kỹ năng làm việc nhóm và làm việc độc lập
- Tưduy logic, sáng tạo.
-Chăm chỉ, cầu tiến, có khả năng chịu áp lực công việc;
-Có thể đi công tác.
Tại CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN KỸ THUẬT VÀ CÔNG NGHIỆP VIỆT NAM TẠI HỒ CHÍ MINH Thì Được Hưởng Những Gì
- Có cơ hội thăng tiến và phát triển tương lai tại công ty;
- Môi trường làm việc chuyên nghiệp và năng động;
- Cung cấp trang thiết bị đầy đủ để phục vụ công việc;
- Thưởng các dịp Quốc tế Lao động 1/5, Quốc khánh 2/9, Tết dương lịch, Tết Âm lịch ;
- Tham gia đầy đủ BHXH, BHYT, BHTN ;
- Đi du lịch nghỉ mát hàng năm;
- Tham gia các hoạt động văn hoá thể thao (bóng đá, chạy, văn nghệ...);
- Nghỉ chủ nhật và 1 thứ 7 trong tháng;
- Ăncơm trưa tại Công ty.
Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN KỸ THUẬT VÀ CÔNG NGHIỆP VIỆT NAM TẠI HỒ CHÍ MINH
Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.
