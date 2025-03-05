Tuyển Nhân viên kinh doanh HỘ KINH DOANH UPET làm việc tại Hà Nội thu nhập 8 - 12 Triệu

Mức lương 8 - 12 Triệu Hình thức làm việc Khác Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm Dưới 1 năm Cấp bậc Chưa cập nhật

Địa điểm làm việc - Hà Nội: - 523 Hoàng Hoa Thám,Hà Nội

Mô Tả Công Việc

Vệ sinh cửa hàng hàng ngày

Sắp xếp hàng hoá gọn gàng ngăn nắp để đạt được thẩm mỹ

Tư vấn bán hàng cho KH để đạt được doanh số đề ra

Theo dõi hàng bán tại cửa hàng để gọi hàng kịp thời

Thực hiện các công việc khác vì một mục tiêu chung và doanh số của cửa hàng

Yêu Cầu Công Việc

Nam - Nữ

Tuổi: 18 - 35 tuổi

Tốt nghiệp Trung cấp đổ lên

Biết sử dụng Ex và Word

Có kỹ năng giao tiếp, tư vấn bán hàng

Tự tin trong giao tiếp

Chủ Động, Có Tinh Thần Học Hỏi, Cầu Tiến.

Tại HỘ KINH DOANH UPET Thì Được Hưởng Những Gì

Được làm việc trong môi trường trẻ trung, năng động

Được đảm bảo trả lương đúng theo thời gian quy định

Được tham gia đi du lịch cùng công ty 1 năm 1 lần; hoạt động thể thao Pickleball vui

chơi giải trí được tổ chức vào chủ nhật hàng tuần...

Được thưởng tháng lương thứ 13, 14 theo KPI đạt được

Ngày lễ, ngày tết được nhận quà từ công ty

Cách Thức Ứng Tuyển Tại HỘ KINH DOANH UPET

