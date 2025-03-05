Tuyển Nhân viên kinh doanh HỘ KINH DOANH UPET làm việc tại Hà Nội thu nhập 8 - 12 Triệu

Tin tuyển dụng Mức độ phù hợp
Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Nhân viên kinh doanh Tại HỘ KINH DOANH UPET
Mức lương
8 - 12 Triệu
Hình thức làm việc
Khác
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
Dưới 1 năm
Cấp bậc
Chưa cập nhật
Địa điểm làm việc
- Hà Nội:
- 523 Hoàng Hoa Thám,Hà Nội
Mô Tả Công Việc Nhân viên kinh doanh Với Mức Lương 8 - 12 Triệu
Vệ sinh cửa hàng hàng ngày
Sắp xếp hàng hoá gọn gàng ngăn nắp để đạt được thẩm mỹ
Tư vấn bán hàng cho KH để đạt được doanh số đề ra
Theo dõi hàng bán tại cửa hàng để gọi hàng kịp thời
Thực hiện các công việc khác vì một mục tiêu chung và doanh số của cửa hàng
Với Mức Lương 8 - 12 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì
Nam - Nữ
Tuổi: 18 - 35 tuổi
Tốt nghiệp Trung cấp đổ lên
Biết sử dụng Ex và Word
Có kỹ năng giao tiếp, tư vấn bán hàng
Tự tin trong giao tiếp
Chủ Động, Có Tinh Thần Học Hỏi, Cầu Tiến.
Tại HỘ KINH DOANH UPET Thì Được Hưởng Những Gì
Được làm việc trong môi trường trẻ trung, năng động
Được đảm bảo trả lương đúng theo thời gian quy định
Được tham gia đi du lịch cùng công ty 1 năm 1 lần; hoạt động thể thao Pickleball vui
chơi giải trí được tổ chức vào chủ nhật hàng tuần...
Được thưởng tháng lương thứ 13, 14 theo KPI đạt được
Ngày lễ, ngày tết được nhận quà từ công ty
Cách Thức Ứng Tuyển Tại HỘ KINH DOANH UPET
