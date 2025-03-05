Tuyển Nhân viên kinh doanh Công Ty TNHH Steve Mille làm việc tại Hà Nội thu nhập 8 - 12 Triệu

Tin tuyển dụng Mức độ phù hợp
Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Nhân viên kinh doanh Tại Công Ty TNHH Steve Mille
Mức lương
8 - 12 Triệu
Hình thức làm việc
Khác
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
Dưới 1 năm
Cấp bậc
Chưa cập nhật
Địa điểm làm việc
- Hà Nội:
- Cụm công nghiệp Cầu Nổi, Vân Canh, Hoài Đức, HN (Đối diện Vinhomes Smart City), Huyện Hoài Đức
Mô Tả Công Việc Nhân viên kinh doanh Với Mức Lương 8 - 12 Triệu
Tư vấn cho khách hàng về sản phẩm công ty, chốt đơn và chăm sóc khách hàng trên pancake.
Trực fanpage, website và các kênh online của công ty, tư vấn và giải đáp thắc mắc của khách hàng.
Phối hợp với bộ phận vận đơn lên đơn và theo dõi các vấn đề phát sinh với đơn hàng để giải đáp cho khách hàng.
Hỗ trợ các công việc liên quan theo sự chỉ đạo của ban lãnh đạo.
Với Mức Lương 8 - 12 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì
Không yêu cầu bằng cấp, có kinh nghiệm tư vấn, bán hàng online tối thiểu 6 tháng.
Tại Công Ty TNHH Steve Mille Thì Được Hưởng Những Gì
Thu nhâp: Lương cứng 8.000.000 - 12.000.000 VNĐ/tháng
Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công Ty TNHH Steve Mille
