Tuyển Nhân viên kinh doanh Công Ty TNHH Steve Mille làm việc tại Hà Nội thu nhập 8 - 12 Triệu

Mức lương 8 - 12 Triệu Hình thức làm việc Khác Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm Dưới 1 năm Cấp bậc Chưa cập nhật

Địa điểm làm việc - Hà Nội: - Cụm công nghiệp Cầu Nổi, Vân Canh, Hoài Đức, HN (Đối diện Vinhomes Smart City), Huyện Hoài Đức

Mô Tả Công Việc Nhân viên kinh doanh Với Mức Lương 8 - 12 Triệu

Tư vấn cho khách hàng về sản phẩm công ty, chốt đơn và chăm sóc khách hàng trên pancake.

Trực fanpage, website và các kênh online của công ty, tư vấn và giải đáp thắc mắc của khách hàng.

Phối hợp với bộ phận vận đơn lên đơn và theo dõi các vấn đề phát sinh với đơn hàng để giải đáp cho khách hàng.

Hỗ trợ các công việc liên quan theo sự chỉ đạo của ban lãnh đạo.

Với Mức Lương 8 - 12 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Không yêu cầu bằng cấp, có kinh nghiệm tư vấn, bán hàng online tối thiểu 6 tháng.

Có laptop cá nhân.

Nhanh nhẹn, giao tiếp tự tin, có chỉ cầu tiến, ham học hỏi và có định hướng công việc lâu dài.

Kỹ năng tự học hỏi, quan sát, phân tích, tổng hợp và giải quyết vấn đề tốt.

Tại Công Ty TNHH Steve Mille Thì Được Hưởng Những Gì

Thu nhâp: Lương cứng 8.000.000 - 12.000.000 VNĐ/tháng

Cơ hội đánh giá tăng lương định kỳ 2 lần/năm.

Tham gia các hoạt động TeamBuilding, sinh nhật, Year end Party...

Nghỉ lễ tết theo lịch nhà nước.

Hưởng lương tháng thứ 13, thưởng lễ, Tết theo chính sách của công ty.

Thử việc 1 - 2 tháng nhận 85% lương

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công Ty TNHH Steve Mille

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.