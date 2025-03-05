Tuyển Nhân viên kinh doanh Công Ty TNHH Steve Mille làm việc tại Hà Nội thu nhập 8 - 12 Triệu

Công Ty TNHH Steve Mille
Ngày đăng tuyển: 05/03/2025
Hạn nộp hồ sơ: 06/04/2025
Công Ty TNHH Steve Mille

Nhân viên kinh doanh

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Nhân viên kinh doanh Tại Công Ty TNHH Steve Mille

Mức lương
8 - 12 Triệu
Hình thức làm việc
Khác
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
Dưới 1 năm
Cấp bậc
Chưa cập nhật
Địa điểm làm việc

- Hà Nội:

- Cụm công nghiệp Cầu Nổi, Vân Canh, Hoài Đức, HN (Đối diện Vinhomes Smart City), Huyện Hoài Đức

Mô Tả Công Việc Nhân viên kinh doanh Với Mức Lương 8 - 12 Triệu

Tư vấn cho khách hàng về sản phẩm công ty, chốt đơn và chăm sóc khách hàng trên pancake.
Trực fanpage, website và các kênh online của công ty, tư vấn và giải đáp thắc mắc của khách hàng.
Phối hợp với bộ phận vận đơn lên đơn và theo dõi các vấn đề phát sinh với đơn hàng để giải đáp cho khách hàng.
Hỗ trợ các công việc liên quan theo sự chỉ đạo của ban lãnh đạo.

Với Mức Lương 8 - 12 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Không yêu cầu bằng cấp, có kinh nghiệm tư vấn, bán hàng online tối thiểu 6 tháng.
Có laptop cá nhân.
Nhanh nhẹn, giao tiếp tự tin, có chỉ cầu tiến, ham học hỏi và có định hướng công việc lâu dài.
Kỹ năng tự học hỏi, quan sát, phân tích, tổng hợp và giải quyết vấn đề tốt.

Tại Công Ty TNHH Steve Mille Thì Được Hưởng Những Gì

Thu nhâp: Lương cứng 8.000.000 - 12.000.000 VNĐ/tháng
Cơ hội đánh giá tăng lương định kỳ 2 lần/năm.
Tham gia các hoạt động TeamBuilding, sinh nhật, Year end Party...
Nghỉ lễ tết theo lịch nhà nước.
Hưởng lương tháng thứ 13, thưởng lễ, Tết theo chính sách của công ty.
Thử việc 1 - 2 tháng nhận 85% lương

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công Ty TNHH Steve Mille

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.

Liên Hệ Công Ty

Công Ty TNHH Steve Mille

Công Ty TNHH Steve Mille

Quy mô: Chưa cập nhật
Địa điểm: Số 31 Ngách 4 Ngõ 289 Lương Thế Vinh, Phường Trung Văn, Quận Nam Từ Liêm, Thành phố Hà Nội, Việt Nam

Vị Trí Công Việc

Khu Vực

