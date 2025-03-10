Tuyển Nhân viên kinh doanh CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ VÀ SẢN XUẤT VINAPET làm việc tại Hà Nội thu nhập 8 - 12 Triệu

Mức lương 8 - 12 Triệu Hình thức làm việc Khác Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm Không yêu cầu Cấp bậc Chưa cập nhật

Địa điểm làm việc - Hà Nội: - TP Hà Nội.

Mô Tả Công Việc Nhân viên kinh doanh Với Mức Lương 8 - 12 Triệu

Tiếp cận các khách hàng tiềm năng trên nền tảng Online

Quản trị, phát triển kênh được giao đạt được hiệu quả truyền thông và bán hàng.

Phối hợp với Team MKT để luôn đảm bảo các nội dung, hình ảnh, video... trên kênh phụ trách đáp ứng được yêu cầu truyền thông đầy đủ về sản phẩm...và thu hút khách hàng.

Tìm kiếm, tư vấn, giải đáp thắc mắc của khách hàng về sản phẩm thú cưng.

Chốt các đơn hàng online.

Cung cấp trải nghiệm mua hàng tuyệt vời cho khách hàng online.

Báo cáo kết quả kinh doanh định kỳ theo quy định của công ty.

Thực hiện các công việc khác theo yêu cầu của quản lý trực tiếp.

Với Mức Lương 8 - 12 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Có kinh nghiệm bán hàng trên các nền tảng online từ 01 năm trở lên.

Có kỹ năng giao tiếptốtvà biết xử lý tình huống khéo léo.

Ưu tiên có khả năng livetream bán hàng trực tuyến.

Có khả năng phối hợp, tương tác tốt với các bộ phận liên quan để có sự hòa đồng và hỗ trợ để đạt mục tiêu kinh doanh toàn công ty.

Tại CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ VÀ SẢN XUẤT VINAPET Thì Được Hưởng Những Gì

Môi trường làm việc chuyên nghiệp: Được làm việc trong môi trường năng động, chuyên nghiệp, cơ hội phát triển bản thân và thăng tiến sự nghiệp.

Thu nhập cạnh tranh: Lương cơ bản + thưởng theo hiệu quả công việc.

Phúc lợi đầy đủ: BHXH, BHYT, BHTN, chế độ nghỉ phép và thưởng lễ Tết.

Cơ hội học hỏi và phát triển: Được tham gia các khóa đào tạo chuyên môn và tham gia các hội chợ thương mại quốc tế..

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ VÀ SẢN XUẤT VINAPET

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.