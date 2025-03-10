Tuyển Nhân viên kinh doanh CÔNG TY CỔ PHẦN JANDEC TRAVEL làm việc tại Hà Nội thu nhập 8 - 12 Triệu

Mức lương 8 - 12 Triệu Hình thức làm việc Khác Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm Không yêu cầu Cấp bậc Chưa cập nhật

Địa điểm làm việc - Hà Nội: - Tháp Hà Nội

Mô Tả Công Việc Nhân viên kinh doanh Với Mức Lương 8 - 12 Triệu

Quan hệ và tìm kiếm các đơn vị bán hàng phù hợp với sản phẩm công ty.

Xây dựng hệ thống đội ngũ CTV bán sản phẩm khách sạn, du thuyền, tour nội địa và outbound"

Tiếp nhận và triển khai kế hoạch kinh doanh theo chỉ tiêu KPI

Làm việc với các Đại Lý, làm thủ tục kí Hợp đồng phân phối với các bên

Hỗ trợ những vướng mắc ở các khâu cụ thể của Đại lý trong quá trình bán hàng

Thủ tục kinh doanh: bán hàng, Thủ tục, công nợ, Hỗ trợ Thủ tục và admin trong quá trình đối chiếu phí và giao dịch với Đại lý Tham vấn cho BLĐ các vấn đề về thị trường, sản phẩm...

Tham gia xây dựng chính sách bán hàng (giá, điều khoản thanh toán, hỗ trợ trong, sau khi bán hàng...)

Với Mức Lương 8 - 12 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Tốt nghiêp Cao đẳng trở lên chuyên ngành Du lịch hoặc các ngành có liên quan

Từ 01 năm kinh nghiệm ở lĩnh vực Du lịch lữ hành

Có khả năng tổ chức công việc, có tinh thần trách nhiệm, cẩn thận, tỉ mỉ, chịu được áp lực cao, ham học hỏi.

Chủ động trong công việc, khả năng giao tiếp và đàm phán tốt

Sử dụng thành thạo vi tính văn phòng

Tại CÔNG TY CỔ PHẦN JANDEC TRAVEL Thì Được Hưởng Những Gì

Ký kết hợp đồng lao động, BHXH, BHYT đầy đủ theo quy định pháp luật sau thử việc.

Lương tháng 13

Làm việc trong môi trường năng động, sáng tạo

Khám sức khỏe định kỳ

Chế độ BHSK, BHTN theo quy định của công ty

Ưu đãi khi sử dụng các dịch vụ của tập đoàn, được đi du lịch nhiều nơi

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY CỔ PHẦN JANDEC TRAVEL

