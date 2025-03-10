Tuyển Nhân viên kinh doanh CÔNG TY CỔ PHẦN JANDEC TRAVEL làm việc tại Hà Nội thu nhập 8 - 12 Triệu

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Nhân viên kinh doanh Tại CÔNG TY CỔ PHẦN JANDEC TRAVEL
- Hà Nội:
- Tháp Hà Nội
Mô Tả Công Việc Nhân viên kinh doanh Với Mức Lương 8 - 12 Triệu
Quan hệ và tìm kiếm các đơn vị bán hàng phù hợp với sản phẩm công ty.
Xây dựng hệ thống đội ngũ CTV bán sản phẩm khách sạn, du thuyền, tour nội địa và outbound"
Tiếp nhận và triển khai kế hoạch kinh doanh theo chỉ tiêu KPI
Làm việc với các Đại Lý, làm thủ tục kí Hợp đồng phân phối với các bên
Hỗ trợ những vướng mắc ở các khâu cụ thể của Đại lý trong quá trình bán hàng
Thủ tục kinh doanh: bán hàng, Thủ tục, công nợ, Hỗ trợ Thủ tục và admin trong quá trình đối chiếu phí và giao dịch với Đại lý Tham vấn cho BLĐ các vấn đề về thị trường, sản phẩm...
Tham gia xây dựng chính sách bán hàng (giá, điều khoản thanh toán, hỗ trợ trong, sau khi bán hàng...)
Với Mức Lương 8 - 12 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì
Từ 01 năm kinh nghiệm ở lĩnh vực Du lịch lữ hành
Có khả năng tổ chức công việc, có tinh thần trách nhiệm, cẩn thận, tỉ mỉ, chịu được áp lực cao, ham học hỏi.
Chủ động trong công việc, khả năng giao tiếp và đàm phán tốt
Sử dụng thành thạo vi tính văn phòng
Tại CÔNG TY CỔ PHẦN JANDEC TRAVEL Thì Được Hưởng Những Gì
Lương tháng 13
Làm việc trong môi trường năng động, sáng tạo
Khám sức khỏe định kỳ
Chế độ BHSK, BHTN theo quy định của công ty
Ưu đãi khi sử dụng các dịch vụ của tập đoàn, được đi du lịch nhiều nơi
Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY CỔ PHẦN JANDEC TRAVEL
Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.
