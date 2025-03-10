Tuyển Nhân viên kinh doanh CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC MỸ PHẨM LIPOCUMIN làm việc tại Hà Nội thu nhập 8 - 12 Triệu

Mức lương 8 - 12 Triệu Hình thức làm việc Khác Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm Không yêu cầu Cấp bậc Chưa cập nhật

Địa điểm làm việc - Hà Nội: - 219 Trung Kính, Yên Hòa,Hà Nội

Mô Tả Công Việc Nhân viên kinh doanh Với Mức Lương 8 - 12 Triệu

A. Mục tiêu chính:

1. Gọi điện thoại tư vấn, thuyết phục khách hàng mua sản phẩm trị mụn và chăm sóc da LIPOCUMIN.

B. Nhiệm vụ chính:

1. Nhận data nóng là số điện thoại từ các chiến dịch quảng cáo, gọi điện chốt đơn

• Gọi điện tư vấn cho khách hàng các sản phẩm trong bộ mỹ phẩm trị mụn LIPOCUMIN.

2. Lên đơn hàng vào phần mềm CRM để CSKH tiếp quản dữ liệu chăm sóc

• Lên đơn hàng vào phần mềm, lưu đầy đủ thông tin đơn hàng, các thông tin về người mua/người bán (nếu có) để bộ phận CSKH tiếp quản dữ liệu, chăm sóc khách hàng.

Với Mức Lương 8 - 12 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

- Kinh nghiệm ít nhất 6 tháng về mảng: telesale, trực page, CSKH

- Laptop cá nhân

- Nhanh nhẹn, chăm chỉ, cầu tiến

- Tốt nghiệp Trung cấp trở lên

Tại CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC MỸ PHẨM LIPOCUMIN Thì Được Hưởng Những Gì

• Lương thu nhập từ: 8.000.000 VNĐ - 12.000.000 VNĐ

• Thưởng chuyên cần và tuân thủ quy định công việc: 1.000.000 VNĐ nếu trong tháng, không nghỉ thêm ngày nào, trừ các ngày nghỉ lễ theo quy định; Tuân thủ các quy định công việc.

• Thưởng doanh số theo tỷ lệ chốt trên data nhận được

Thử việc 01 tháng, hưởng 85% lương cơ bản. Nếu tháng đầu tiên, Tỷ lệ chốt đạt từ 50% trở lên, thì trả 100% lương cơ bản, ngay từ tháng đầu thử việc.

• Định mức công việc: Telesales đảm nhận khoảng 40 data/ngày. Trường hợp muốn tăng thêm thu nhập khách hàng, có thể nhận thêm số để gọi ngoại giờ hành chính.

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC MỸ PHẨM LIPOCUMIN

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây. Ứng tuyển ngay Lưu tin