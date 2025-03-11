Tuyển Nhân viên kinh doanh CÔNG TY TNHH THIẾT BỊ VẠN AN làm việc tại Hà Nội thu nhập 8 - 12 Triệu

Mức lương 8 - 12 Triệu Hình thức làm việc Khác Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm Không yêu cầu Cấp bậc Chưa cập nhật

Địa điểm làm việc - Hà Nội: - Số 02LK46 Khu đô thị mới Phú Lương, Hà Đông ( mặt đường lê trọng tấn Hà Đông),Hà Nội, Quận Hà Đông

Mô Tả Công Việc Nhân viên kinh doanh Với Mức Lương 8 - 12 Triệu

- Chịu trách nhiệm làm Báo giá, Hợp đồng trúng thầu về hoá chất;

- Biên bản bàn giao, thu hồi giấy tờ và các thủ tục liên quan đến Hợp đồng hoá chất;

- Làm Hợp đồng cho tặng và bảo dưỡng, Công văn liên quan đến hoá chất;

- Cập nhật dữ liệu, thông tin toàn bộ chứng từ đã thực hiện lên hệ thông;

- Chuẩn bị các giấy tờ cho bộ Hợp đồng ngoài thầu, Hợp đồng trúng thầu;

- Các công việc khác theo sự phân công của cấp trên liên quan đến hỗ trợ kinh doanh.

- Thực hiện công tác làm hồ sơ đấu thầu mà công ty yêu cầu,

Với Mức Lương 8 - 12 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

- Trình độ từ Đại học, cao đẳng trở lên khối kế toán, kinh tế.

- Ưu tiên ứng viên có kinh nghiệm ở vị trí tương đương tại các Công ty kinh doanh trong lĩnh vực thiết bị y tế.

- Thành thạo Word, Excel

Tại CÔNG TY TNHH THIẾT BỊ VẠN AN Thì Được Hưởng Những Gì

- Được hưởng đầy đủ quyền lợi của người lao động theo quy định của luật lao động hiện hành.

- Thưởng các ngày lễ, các chương trình nghỉ mát, sinh nhật công ty,

- Thu nhập 10-12 triệu (Tùy vào năng lực )

- Tháng lương 13

- Thưởng theo tình hình kinh doanh cuối năm

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY TNHH THIẾT BỊ VẠN AN

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây. Ứng tuyển ngay Lưu tin