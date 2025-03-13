Tuyển Nhân viên kinh doanh Công Ty Cổ Phần Phụ Tùng Trường Linh làm việc tại Hà Nội thu nhập 8 - 12 Triệu

Mức lương 8 - 12 Triệu Hình thức làm việc Khác Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm Không yêu cầu Cấp bậc Chưa cập nhật

Địa điểm làm việc - Hà Nội: - 87 - 89 Khuất Duy Tiến, Thanh Xuân, Hà Nội, Quận Thanh Xuân

Nhân viên kinh doanh

- Tìm hiểu nhu cầu của khách hàng, giải thích, tư vấn và hướng dẫn cách sử dụng sản phẩm cũng như vấn đề liên quan kỹ thuật cho khách hàng.

- Thương lượng giá cả, điều kiện thanh toán, chuẩn bị hợp đồng, hồ sơ đặt hàng, thanh toán từ khách hàng.

- Phát triển và duy trì mối quan hệ kinh doanh đối với khách hàng mới và khách hàng hiện tại.

- Giải quyết các vấn đề liên quan tới sản phẩm và dịch vụ nếu có

- Đảm bảo mục tiêu doanh thu theo chỉ tiêu được giao.

- Giờ làm việc: Từ thứ Hai đến thứ bảy: 08:00 - 12h00, 13h-17h (tất cả nhân viên được nghỉ thêm 2 ngày thứ bảy)

Yêu Cầu Công Việc

- Tốt nghiệp Cao đẳng/ Đại học các khối ngành kỹ thuật, cơ khí

- Có kinh nghiệm làm việc, hiểu biết cơ bản về động cơ nổ, cơ khí là lợi thế

- Không cần kinh nghiệm sẽ được đào tạo. sinh viên ngành kỹ thuật sẽ được đào tạo kiến thức bán hàng

- Sử dụng thành thạo vi tính văn phòng

Tại Công Ty Cổ Phần Phụ Tùng Trường Linh Thì Được Hưởng Những Gì

- Lương: 6 - 12tr tùy năng lực ( thưởng thêm theo doanh số)

- Thời gian thử việc: từ một đến hai tháng tùy năng lực

- Tham gia BHXH, BHYT theo Luật lao động;

- Thưởng lễ/tết, thâm niên

- Lương tháng 13

- Thưởng theo thành tích và kết quả công tác;

- Đi du lịch cùng công ty hằng năm

- Đồng phục công ty

- Môi trường làm việc năng động, vui vẻ

- Có 12 ngày phép/ năm

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công Ty Cổ Phần Phụ Tùng Trường Linh

