Tuyển Nhân viên kinh doanh CÔNG TY TNHH VNTUBE làm việc tại Hà Nội thu nhập 8 - 12 Triệu

Địa điểm làm việc - Hà Nội: - Tầng 3, số 272 Khương Đình, Hạ Đình, Thanh Xuân, Hà Nội, Quận Thanh Xuân

Thiết kế Thumbnail thu hút, ấn tượng, phù hợp với nội dung video trên kênh YouTube.

Sử dụng các nhân vật có sẵn, đổ bóng, làm nổi bật, cân đối màu sắc để đảm bảo hình ảnh hài hòa, kích thích sự tò mò của khán giả.

Phối hợp với các bộ phận liên quan (editor, content team) để cải thiện chất lượng hình ảnh, đảm bảo sự nhất quán về nhận diện thương hiệu.

Cập nhật xu hướng thiết kế thumbnail trên YouTube để tối ưu hóa hiệu suất hình ảnh.

Thành thạo Adobe Photoshop, Adobe Illustrator hoặc các phần mềm thiết kế tương tự.

Biết sử dụng AI (trí tuệ nhân tạo) để tạo hình ảnh là một lợi thế (không biết sẽ được đào tạo).

Có mắt thẩm mỹ tốt, khả năng tư duy sáng tạo và linh hoạt.

Hiểu về nguyên tắc thiết kế thumbnail để thu hút lượt click.

Độ tuổi: 18 - 25 tuổi

Ưu tiên Nữ

Có kinh nghiệm làm Thumbnail YouTube là một lợi thế.

Tại CÔNG TY TNHH VNTUBE Thì Được Hưởng Những Gì

Lương cơ bản: 8M - 12M + %Dự án ( Up to 15M-20M )

Thưởng dự án, KPI theo hiệu suất công việc.

Hỗ trợ cơm trưa, hỗ trợ gửi xe

Lương tháng 13, thưởng lễ, tết, thưởng nóng theo thành tích cá nhân & đội nhóm.

Môi trường làm việc sáng tạo, năng động.

Cơ hội học hỏi và phát triển trong lĩnh vực thiết kế và truyền thông.

