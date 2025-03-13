Tuyển Nhân viên kinh doanh CÔNG TY TNHH VNTUBE làm việc tại Hà Nội thu nhập 8 - 12 Triệu

Tin tuyển dụng Mức độ phù hợp
Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Nhân viên kinh doanh Tại CÔNG TY TNHH VNTUBE
Mức lương
8 - 12 Triệu
Hình thức làm việc
Khác
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
Không yêu cầu
Cấp bậc
Chưa cập nhật
Địa điểm làm việc
- Hà Nội:
- Tầng 3, số 272 Khương Đình, Hạ Đình, Thanh Xuân, Hà Nội, Quận Thanh Xuân
Mô Tả Công Việc Nhân viên kinh doanh Với Mức Lương 8 - 12 Triệu
Thiết kế Thumbnail thu hút, ấn tượng, phù hợp với nội dung video trên kênh YouTube.
Sử dụng các nhân vật có sẵn, đổ bóng, làm nổi bật, cân đối màu sắc để đảm bảo hình ảnh hài hòa, kích thích sự tò mò của khán giả.
Phối hợp với các bộ phận liên quan (editor, content team) để cải thiện chất lượng hình ảnh, đảm bảo sự nhất quán về nhận diện thương hiệu.
Cập nhật xu hướng thiết kế thumbnail trên YouTube để tối ưu hóa hiệu suất hình ảnh.
Với Mức Lương 8 - 12 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì
Thành thạo Adobe Photoshop, Adobe Illustrator hoặc các phần mềm thiết kế tương tự.
Biết sử dụng AI (trí tuệ nhân tạo) để tạo hình ảnh là một lợi thế (không biết sẽ được đào tạo).
Có mắt thẩm mỹ tốt, khả năng tư duy sáng tạo và linh hoạt.
Hiểu về nguyên tắc thiết kế thumbnail để thu hút lượt click.
Độ tuổi: 18 - 25 tuổi
Ưu tiên Nữ
Có kinh nghiệm làm Thumbnail YouTube là một lợi thế.
Tại CÔNG TY TNHH VNTUBE Thì Được Hưởng Những Gì
Lương cơ bản: 8M - 12M + %Dự án ( Up to 15M-20M )
Thưởng dự án, KPI theo hiệu suất công việc.
Hỗ trợ cơm trưa, hỗ trợ gửi xe
Lương tháng 13, thưởng lễ, tết, thưởng nóng theo thành tích cá nhân & đội nhóm.
Môi trường làm việc sáng tạo, năng động.
Cơ hội học hỏi và phát triển trong lĩnh vực thiết kế và truyền thông.
Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY TNHH VNTUBE
Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.
