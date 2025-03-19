Tuyển Nhân viên kinh doanh CÔNG TY TNHH DƯỢC PHẨM FOBIC làm việc tại Hà Nội thu nhập 8 - 12 Triệu

Tin tuyển dụng Mức độ phù hợp
Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Nhân viên kinh doanh Tại CÔNG TY TNHH DƯỢC PHẨM FOBIC
Mức lương
8 - 12 Triệu
Hình thức làm việc
Khác
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
Không yêu cầu
Cấp bậc
Chưa cập nhật
Địa điểm làm việc
- Hà Nội:
- TT09, Nam Đô Complex, 609 Trương Định, P. Thịnh Liệt, Q. Hoàng Mai, Hà Nội., Hoàng Mai, Quận Hoàng Mai
Mô Tả Công Việc Nhân viên kinh doanh Với Mức Lương 8 - 12 Triệu
- Tiếp nhập cuộc gọi/ thông tin tư vấn về sản phẩm qua các kênh cho khách hàng
- Gọi ra cho khách hàng cũ tư vấn, thuyết phục KH tiếp tục sử dụng theo lộ trình & nhắc lại lộ trình
- Hỗ trợ chăm sóc khách hàng sau bán hàng & giải quyết các khúc mắc, khiếu nại của KH khi KH gọi lên tổng đài/ thông tin cần hỗ trơ qua các kênh.
- Thực hiện các công việc khác do cấp trên phân công.
Với Mức Lương 8 - 12 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì
- Tốt nghiệp trung cấp trở lên chuyên ngành dược, y, sinh học, y tế cộng đồng, dinh dưỡng, chăm sóc sức khoẻ, y tá, điều dưỡng,...
- Có ít nhất 6 tháng kinh nghiệm trở lên ở vị trí telesale – bán hàng qua điện thoại và chat tư vấn khách hàng trên các nền tảng mạng xã hội như facebook, zalo, tiktok
- Kỹ năng giao tiếp tốt, xử lý tình huống nhanh nhẹn.
- Kiên trì, trung thực, nhiệt tình, có trách nhiệm trong công việc.
Tại CÔNG TY TNHH DƯỢC PHẨM FOBIC Thì Được Hưởng Những Gì
Thu nhập khi đạt 100% KPI: 8 - 12 triệu VND
Lương cứng: Từ 5 triệu VND trở lên
Lương cứng không phụ thuộc doanh số
Cơ hội thăng tiên nếu chịu khó học hỏi và đảm nhiệm thêm các công việc khác nếu có khả năng;
Được tham gia các chương trình đào tạo để trang bị, nâng cao kiến thức, kỹ năng.
Được hưởng đầy đủ các chế độ dành cho người lao động theo quy định pháp luật hiện hành (BHYT, BHXH, BHTN...)
Thưởng tháng lương thứ 13, 12 ngày phép năm, thưởng Lễ Tết (theo quy định Công ty) (lương thưởng bảo hiểm trả/đóng đúng hạn), thưởng Nhân viên xuất sắc, thưởng thâm niên.
Tham gia các hoạt động, sự kiện của Công ty: sinh nhật công ty, du lịch, Galadinner, du xuân...
Được hưởng chế độ ưu đãi khi mua sản phẩm của Công ty.
Tặng bảo hiểm chăm sóc sức khỏe Bảo Việt đối với nhân sự gia nhập công ty từ 1 năm trở lên
Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY TNHH DƯỢC PHẨM FOBIC
