Tuyển Nhân viên kinh doanh Công Ty Cổ Phần Tập Đoàn Giáo Dục AVS làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 8 - 12 Triệu

Mức lương 8 - 12 Triệu Hình thức làm việc Khác Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm Không yêu cầu Cấp bậc Chưa cập nhật

Địa điểm làm việc - Hồ Chí Minh: - 102A - 104 Vành Đai Trong, p. Bình Trị Đông, quận Bình Tân - Hồ Chí Minh

Mô Tả Công Việc Nhân viên kinh doanh Với Mức Lương 8 - 12 Triệu

- Đảm bảo chỉ tiêu tuyển sinh, thuyết phục PH tiềm năng ghi danh nhập học.

- Tư vấn qua điện thoại, tư vấn trực tiếp với phụ huynh về chương trình học

- Chăm sóc PH tiềm năng, chủ động theo dõi tình hình phản hồi thắc mắc, cung cấp thông tin, dịch vụ chuyên nghiệp qua tất cả các kênh: trực tiếp tại trường, Facebook, Website, email…

- Xử lý kịp thời tất cả các chứng từ tuyển sinh, từ đơn nhập học của học sinh đến hóa đơn, thư xác nhận… với tác phong chuyên nghiệp

- Giới thiệu và tư vấn cho phụ huynh học sinh về lựa chọn môi trường học tập

Xây dựng và duy trì mối quan hệ tốt với phụ huynh hiện tại và khách hàng tiềm năng

- Hỗ trợ giáo viên các công việc liên quan đến hoạt động dạy và học

Thu nhận, lưu trữ, cập nhật hồ sơ học sinh

- Giám sát, chăm sóc học sinh trong và ngoài giờ học tại trường

- Các nhiệm vụ khác do Quản lý trực tiếp phân công.

Với Mức Lương 8 - 12 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

- Tốt nghiệp Cao đẳng/ Đại học.

- Tuổi: từ 22 - 35

- Tối thiểu 01 kinh nghiệm ở vị trí tương đương thuộc lĩnh vực giáo dục

- Chịu được áp lưc công việc

- Thái độ hoà nhã, kỹ năng giao tiếp tốt, nhiệt tình với công việc.

- Ngoại hình thanh lịch, thân thiện và dễ tạo thiện cảm

- Khả năng nắm bắt tâm lý thuyết phục khách hàng tốt.

- Âm giọng rõ, nhẹ nhàng

Tại Công Ty Cổ Phần Tập Đoàn Giáo Dục AVS Thì Được Hưởng Những Gì

- Lương cơ bản: 08 - 12 triệu/tháng tùy thuộc vào năng lực

- Hoa hồng theo doanh số

- Được hưởng đầy đủ BHXH, BHYT, BHTN theo quy định của Pháp luật

- Được hỗ trợ ăn trưa tại Trường

- Thưởng vào dịp Tết

- Nghỉ mát hàng năm

- Tham gia chương trình huấn luyện kỹ năng trong công việc

- Được làm việc trong môi trường thân thiện và chuyên nghiệp

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công Ty Cổ Phần Tập Đoàn Giáo Dục AVS

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây. Ứng tuyển ngay Lưu tin