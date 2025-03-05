Tuyển Nhân viên kinh doanh CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ - THƯƠNG MẠI HIỆP BÌNH làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 8 - 12 Triệu

Mức lương 8 - 12 Triệu Hình thức làm việc Khác Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm Không yêu cầu Cấp bậc Chưa cập nhật

Địa điểm làm việc - Hồ Chí Minh: - Hồ Chí Minh

Mô Tả Công Việc Nhân viên kinh doanh Với Mức Lương 8 - 12 Triệu

Bán hàng đạt chỉ tiêu doanh số.

Đảm bảo dịch vụ chăm sóc khách hàng tốt nhất vào mọi lúc.

Hỗ trợ trưng bày sản phẩm, hàng hóa trong cửa hàng.

Hỗ trợ kiểm hàng, kiểm kho định kỳ.

Vệ sinh quầy kệ, khu vực làm việc trong cửa hàng…

Bảo quản hàng hóa trong điều kiện tốt nhất, đặc biệt không được phép để hàng hóa (do vô tình hay cố ý) rơi xuống đất.

Tăng ca theo yêu cầu công việc khi được thông báo từ cấp quản lý.

Thực hiện các công việc khác theo sự phân công của cấp quản lý.

Với Mức Lương 8 - 12 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Sức khỏe tốt. Ngoại hình trẻ trung ưa nhìn.

Tính cách trung thực, chăm chỉ.

Có thể đáp ứng lịch làm việc xoay ca.

Tại CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ - THƯƠNG MẠI HIỆP BÌNH Thì Được Hưởng Những Gì

Thu nhập 6 – 12 triệu/tháng. Thử việc 30 ngày hưởng nguyên lương.

Đồng phục là sản phẩm may đo riêng, giá trị cao, tặng cho NV sau mỗi mùa.

Phụ cấp gửi xe. Phụ cấp cơm.

Xét tăng lương hàng năm.

Các chế độ khác như BH xã hội, BH y tế, BH thất nghiệp, HĐ lao động, du lịch, khám sức khỏe, sinh nhật, hiếu hỉ, nghỉ phép, nghỉ lễ, quỹ khuyến học… được thực hiện minh bạch theo đúng luật lao động Việt Nam.

Cơ hội học hỏi trong môi trường kinh doanh nhượng quyền thương hiệu và gặp gỡ nhiều người nổi tiếng.

Ứng viên chưa có kinh nghiệm được đào tạo miễn phí.

Thời gian làm việc: ca xoay (ca thực tế từng cửa hàng có thể chênh lệch nhẹ so với ca chuẩn).

Ca sáng: 09:00 AM – 04:00 PM.

Ca chiều: 14:00 PM – 10:00 PM.

Mỗi tuần làm không quá 48h. Lịch ca và off theo sắp xếp của Cửa hàng trưởng.

Báo cáo cho: Cửa hàng trưởng.

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ - THƯƠNG MẠI HIỆP BÌNH

