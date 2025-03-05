Tuyển Nhân viên kinh doanh Công ty Cổ phần Shat làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 8 - 12 Triệu

Công ty Cổ phần Shat
Ngày đăng tuyển: 05/03/2025
Hạn nộp hồ sơ: 06/04/2025
Nhân viên kinh doanh

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Nhân viên kinh doanh Tại Công ty Cổ phần Shat

Mức lương
8 - 12 Triệu
Hình thức làm việc
Khác
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
Dưới 1 năm
Cấp bậc
Chưa cập nhật
Địa điểm làm việc

- Hồ Chí Minh:

- 204 Võ Thành Trang, Phường 11,Hồ Chí Minh

Mô Tả Công Việc Nhân viên kinh doanh Với Mức Lương 8 - 12 Triệu

Tư vấn, bán hàng đúng theo quy trình, quy định
Theo dõi & giải quyết đơn hàng, liên hệ vận chuyển – KH để đơn giao thành công.
Giải quyết các đơn hàng khi có sự vụ trong phạm vị phụ trách.
Hỗ trợ vận hành đơn hàng hỗ trợ live stream
Các công việc được phân công từ cấp quản lý.

Với Mức Lương 8 - 12 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Thời gian làm việc xoay ca (8h/ca)
Ca 1: Ca 1: 8h30-17h30; Ca 2: 14h - 22h (hô trợ lịch học)
Từ 18 tuổi - 27 tuổi
Đã từng làm CSKH là 1 lợi thế; hoặc yêu thích lĩnh vực kinh doanh online.
Không kinh nghiệm sẽ được đào tạo

Tại Công ty Cổ phần Shat Thì Được Hưởng Những Gì

Tham gia các chế độ bảo hiểm đầy đủ
Mua sản phẩm của Shondo với giá ưu đãi của Nhân viên
Thưởng doanh số theo mục tiêu kinh doanh và thưởng các ngày lễ , tết, sinh nhật
Thưởng cuối năm
Chế độ thăm hỏi
Hoạt động nội bộ
Thiết bị làm việc
Team Building

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công ty Cổ phần Shat

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.

Liên Hệ Công Ty

Quy mô: Chưa cập nhật
Địa điểm: 204 Võ Thành Trang, Phường 11

