Tuyển Nhân viên kinh doanh Công ty Cổ phần Shat làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 8 - 12 Triệu

Mức lương 8 - 12 Triệu Hình thức làm việc Khác Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm Dưới 1 năm

Địa điểm làm việc - Hồ Chí Minh: - 204 Võ Thành Trang, Phường 11,Hồ Chí Minh

Mô Tả Công Việc Nhân viên kinh doanh

Tư vấn, bán hàng đúng theo quy trình, quy định

Theo dõi & giải quyết đơn hàng, liên hệ vận chuyển – KH để đơn giao thành công.

Giải quyết các đơn hàng khi có sự vụ trong phạm vị phụ trách.

Hỗ trợ vận hành đơn hàng hỗ trợ live stream

Các công việc được phân công từ cấp quản lý.

Yêu Cầu Công Việc

Thời gian làm việc xoay ca (8h/ca)

Ca 1: Ca 1: 8h30-17h30; Ca 2: 14h - 22h (hô trợ lịch học)

Từ 18 tuổi - 27 tuổi

Đã từng làm CSKH là 1 lợi thế; hoặc yêu thích lĩnh vực kinh doanh online.

Không kinh nghiệm sẽ được đào tạo

Tại Công ty Cổ phần Shat Thì Được Hưởng Những Gì

Tham gia các chế độ bảo hiểm đầy đủ

Mua sản phẩm của Shondo với giá ưu đãi của Nhân viên

Thưởng doanh số theo mục tiêu kinh doanh và thưởng các ngày lễ , tết, sinh nhật

Thưởng cuối năm

Chế độ thăm hỏi

Hoạt động nội bộ

Thiết bị làm việc

Team Building

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công ty Cổ phần Shat

