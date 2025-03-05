Tuyển Nhân viên kinh doanh HỘ KINH DOANH VNB SPORTS PHÚ NHUẬN làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 8 - 12 Triệu

Mức lương 8 - 12 Triệu Hình thức làm việc Khác Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm Dưới 1 năm Cấp bậc Chưa cập nhật

Địa điểm làm việc - Hồ Chí Minh: - VNB Quận 1 - Số 6 Nguyễn Hữu Cầu, Tân Định Quận 1,Hồ Chí Minh, Quận 1

Mô Tả Công Việc Nhân viên kinh doanh Với Mức Lương 8 - 12 Triệu

- Bán hàng tại cửa hàng VNB SPORST (Top cửa hàng cầu lông hàng đầu Việt Nam) và giới thiệu sản phẩm chuyên về các sản phẩm cầu lông - pickleball - tennis (online - offline): không đi thị trường

- Sắp xếp trưng bày hàng hóa

- Kiểm tra tồn kho

- Đan vợt (nếu shop cần hỗ trợ)

- Tìm hiểu sản phẩm, trau dồi kiến thức

- Các công việc liên quan

Với Mức Lương 8 - 12 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

- Tốt nghiệp 12/12 - Cao đẳng - Đại học

- Có kinh nghiệm sale dưới 1 năm

- Có tinh thần cầu tiến, chân thật. Có kỷ luật

- Vui vẻ nhiệt tình sáng tạo

- Có ngoại hình là một lợi thế.

Tại HỘ KINH DOANH VNB SPORTS PHÚ NHUẬN Thì Được Hưởng Những Gì

Thu nhập: 8-12tr trở lên/tháng

Lương thử việc (2 tháng): 80% (lương cứng + hoa hồng doanh thu+ hoa hồng đan vợt)

Lương học việc (2 tuần): 100k/ ngày

Lương chính thức: Lương cứng + Hoa hồng doanh thu + hoa hồng đan vợt + Bonus thưởng các khoản

- Tham gia BHXH khi làm chính thức 6th trở lên.

- Lương tháng 13

- Làm việc trong môi trường trẻ, năng động.

-Tháng được nghỉ 4 ngày (không liền kề)

Cách Thức Ứng Tuyển Tại HỘ KINH DOANH VNB SPORTS PHÚ NHUẬN

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây. Ứng tuyển ngay Lưu tin