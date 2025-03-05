Tuyển Nhân viên kinh doanh CÔNG TY TNHH THANH NGÔ PHÁT làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 8 - 12 Triệu

CÔNG TY TNHH THANH NGÔ PHÁT
Ngày đăng tuyển: 05/03/2025
Hạn nộp hồ sơ: 05/04/2025
Nhân viên kinh doanh

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Nhân viên kinh doanh Tại CÔNG TY TNHH THANH NGÔ PHÁT

Mức lương
8 - 12 Triệu
Hình thức làm việc
Khác
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
Không yêu cầu
Cấp bậc
Chưa cập nhật
Địa điểm làm việc

- Hồ Chí Minh:

- số 06 đường số 07 khu dân cư Tam Bình, Phường Tam Bình, Thủ Đức, Quận Thủ Đức

Mô Tả Công Việc Nhân viên kinh doanh Với Mức Lương 8 - 12 Triệu

1 Tìm kiếm khách hàng tiềm năng, mở rộng nguồn khách hàng networking.
2 Tư vấn khách hàng, giới thiệu sản phẩm.
3 Cung cấp, tư vấn đầy đủ chính xác thông tin sản phẩm đáp ứng nhu cầu khách hàng nhằm hoàn thànhchỉ tiêu được giao.
4 Chăm sóc khách hàng hiện tại và tiềm năng để chốt giao dịch.
5 Giải quyết thắc mắc khiếu nại của khách hàng trong phạm vi công việc.
6 Thực hiện các nhiệm vụ phát sinh khác do cấp quản lý trực tiếp giao.

Với Mức Lương 8 - 12 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

• Giới tính: Nam/Nữ 25-45
• Tốt nghiệp từ Trung cấp/Cao đẳng/Đại học
• Có kinh nghiệm ít 03 năm làm sales hoặc marketing…
• khả năng Telesales tốt, kỹ năng làm việc nhóm.
• Trung thực, cẩn thận, có trách nhiệm với công việc, tinh thần cầu tiến.

Tại CÔNG TY TNHH THANH NGÔ PHÁT Thì Được Hưởng Những Gì

• Mức lương: từ 8-12 triệu + Hoa hồng doanh số + BHXH
• Thưởng theo hiệu quả công việc.
• Tăng lương hàng năm.
• Được tham gia BHXH, BHYT, các chế độ theo quy định của pháp luật.
• Môi trường làm việc thân thiện, cơ hội thăng tiến.
Thời gian làm việc:
• Giờ hành chính: từ sáng thứ 2 tới hết sáng thứ 7
• Địa điểm: số 06 đường số 07 khu dân cư Tam Bình, Phường Tam Bình, Thủ Đức

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY TNHH THANH NGÔ PHÁT

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.

Liên Hệ Công Ty

Quy mô: 1 - 9 Nhân viên
Địa điểm: 911/7/25A1 Tỉnh Lộ 43, Phường Bình Chiểu, TP Thủ Đức

Vị Trí Công Việc

Khu Vực

