Tuyển Nhân viên kinh doanh CÔNG TY TNHH THANH NGÔ PHÁT làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 8 - 12 Triệu

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Nhân viên kinh doanh Tại CÔNG TY TNHH THANH NGÔ PHÁT
- Hồ Chí Minh:
- số 06 đường số 07 khu dân cư Tam Bình, Phường Tam Bình, Thủ Đức, Quận Thủ Đức
Mô Tả Công Việc Nhân viên kinh doanh Với Mức Lương 8 - 12 Triệu
1 Tìm kiếm khách hàng tiềm năng, mở rộng nguồn khách hàng networking.
2 Tư vấn khách hàng, giới thiệu sản phẩm.
3 Cung cấp, tư vấn đầy đủ chính xác thông tin sản phẩm đáp ứng nhu cầu khách hàng nhằm hoàn thànhchỉ tiêu được giao.
4 Chăm sóc khách hàng hiện tại và tiềm năng để chốt giao dịch.
5 Giải quyết thắc mắc khiếu nại của khách hàng trong phạm vi công việc.
6 Thực hiện các nhiệm vụ phát sinh khác do cấp quản lý trực tiếp giao.
Với Mức Lương 8 - 12 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì
• Tốt nghiệp từ Trung cấp/Cao đẳng/Đại học
• Có kinh nghiệm ít 03 năm làm sales hoặc marketing…
• khả năng Telesales tốt, kỹ năng làm việc nhóm.
• Trung thực, cẩn thận, có trách nhiệm với công việc, tinh thần cầu tiến.
Tại CÔNG TY TNHH THANH NGÔ PHÁT Thì Được Hưởng Những Gì
• Thưởng theo hiệu quả công việc.
• Tăng lương hàng năm.
• Được tham gia BHXH, BHYT, các chế độ theo quy định của pháp luật.
• Môi trường làm việc thân thiện, cơ hội thăng tiến.
Thời gian làm việc:
• Giờ hành chính: từ sáng thứ 2 tới hết sáng thứ 7
• Địa điểm: số 06 đường số 07 khu dân cư Tam Bình, Phường Tam Bình, Thủ Đức
Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY TNHH THANH NGÔ PHÁT
Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.
đăng nhậpvới tư cách ứng viên ngay để xem các phân tích từ 3s AI