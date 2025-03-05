Tuyển Nhân viên kinh doanh CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI - DỊCH VỤ DIÊN KHÁNH làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 8 - 12 Triệu

Mức lương 8 - 12 Triệu Hình thức làm việc Khác Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm Không yêu cầu Cấp bậc Chưa cập nhật

Địa điểm làm việc - Hồ Chí Minh: - 91 Đường A4, Phường 12, Tân Bình, Hồ Chí Minh, Quận Tân Bình

Mô Tả Công Việc Nhân viên kinh doanh Với Mức Lương 8 - 12 Triệu

Gọi điện tư vấn, chăm sóc và bán hàng các sản phẩm Phân bón và Thuốc BVTV (hoặc Thủy sản nếu bạn thuộc chuyên ngành này), data có sẵn.

Làm việc tại văn phòng công ty, thường xuyên đi công tác, tổ chức hội thảo tại tỉnh, ghé thăm và bán hàng tại các đại lý phân phối ở nhiều khu vực.

Cập nhật và giới thiệu các sản phẩm mới của công ty.

Lập kế hoạch và báo cáo kết quả thường niên theo quy định của Ban Giám Đốc.

Ghi chú:Môi trường làm việc lành mạnh, đảm bảo an toàn cho các bạn nữ nếu đi công tác dài ngày.

Với Mức Lương 8 - 12 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Có kiến thức hoặc tốt nghiệp các ngành liên quan đến Nông Lâm Nghiệp, Nuôi trồng thủy sản,... Quản trị Kinh Doanh, Marketing là một lợi thế.

Ưu tiên ứng viên có kinh nghiệm ở các vị trí Telesales/CSKH. Không có kinh nghiệm sẽ được đào tạo.

Các bạn trẻ năng động, chịu khó học hỏi, không ngại thử sức vị trí công việc mới.

Độc lập, tự giác công việc và có khả năng làm việc nhóm tốt.

Thuận tiện đi bán hàng tại địa điểm chỉ định, tham gia hội thảo của công ty (chi phí công ty lo).

Ưu tiên nhân viên gắn bó lâu dài, không làm song song công việc khác.

Tại CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI - DỊCH VỤ DIÊN KHÁNH Thì Được Hưởng Những Gì

Mức lương từ 8 - 12 triệu, kết hợp thưởng theo doanh số và hiệu suất bán hàng.

Hưởng chế độ BHXH, BHYT, BHTN theo Luật lao động nhà nước.

Nghỉ lễ tết theo quy định.

Du lịch hằng năm và các chính sách khác thuộc nội bộ của Công ty.

Được cung cấp công tác phí hằng ngày nếu đi công tác dài ngày.

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI - DỊCH VỤ DIÊN KHÁNH

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.