Tuyển Nhân viên kinh doanh Công Ty TNHH Thương Mại Và Dịch Vụ Nina làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 8 - 12 Triệu

Mức lương 8 - 12 Triệu Hình thức làm việc Khác Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm Không yêu cầu Cấp bậc Chưa cập nhật

Địa điểm làm việc - Hồ Chí Minh: Tầng 1,2,3, Tòa nhà SaigonTel, Lô 46, Công viên phần mềm Quang Trung, Phường Tân Chánh Hiệp, Quận 12, TP Hồ Chí Minh., Quận 12

 Tư vấn - hỗ trợ khách hàng về dịch vụ Thiết kế website, Thiết kế logo, nhận dạngthương hiệu Google Ads, Facebook Ads, SEO Marketing.

 Phân tích xu hướng thị trường, dữ liệu kinh doanh, giá cả và các thông tin khác nhằmcải thiện chiến lược Marketing cho khách hàng.

 Quảng bá hình ảnh, sản phẩm của khách hàng bằng các công cụ Marketing.

 Quản lý, phát triển website và fanpage, theo dõi SEO từ khóa, viết content fanpage, website chuẩn SEO, phục vụ quảng bá sản phẩm.

 KHÔNG YÊU CẦU KINH NGHIỆM - ĐƯỢC ĐÀO TẠO CHUYÊN MÔN Thành thạo vi tính (Word, Excel), Photoshop cơ bản

 Có laptop

 Chuyên ngành Marketing/ Quản trị kinh doanh là lợi thế

 Yêu thích ngành nghề Marketing, năng động, hoạt bát, chịu khó học hỏi

Tại Công Ty TNHH Thương Mại Và Dịch Vụ Nina Thì Được Hưởng Những Gì

Thu nhập 8-12M (LCB + thưởng + hỗ trợ)

 Được đào tạo bài bản các kỹ năng giao tiếp, nghiệp vụ SEO, Marketing online.

 Làm việc trong môi trường năng động, chuyên nghiệp có nhiều cơ hội thăng tiến.

 Hỗ trợ lương - dấu mộc (nếu cần)

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công Ty TNHH Thương Mại Và Dịch Vụ Nina

