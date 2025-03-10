Tuyển Nhân viên kinh doanh CÔNG TY TNHH PONT EXPRESS làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 8 - 12 Triệu

Mức lương 8 - 12 Triệu Hình thức làm việc Khác Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm Dưới 1 năm Cấp bậc Chưa cập nhật

Địa điểm làm việc - Hồ Chí Minh: - Hồ Chí Minh

Mô Tả Công Việc Nhân viên kinh doanh Với Mức Lương 8 - 12 Triệu

1. Tìm kiếm và nghiên cứu thị trường:

Tiến hành tìm kiếm đa kênh để xác định các cơ hội kinh doanh tiềm năng và thị trường mục tiêu cho các sản phẩm và dịch vụ.

Phân tích xu hướng của khách hàng để xác định các cơ hội kinh doanh mới.

2. Quản lý bán hàng và chăm sóc khách hàng:

Tìm kiếm khách hàng tiềm năng (người bán và điểm giao hàng) thông qua đa kênh để tối đa nguồn khách hàng.

Chăm sóc khách hàng sau bán hàng dựa trên danh sách phụ trách để đảm bảo sự hài lòng của khách hàng và tăng trưởng doanh thu bán hàng.

Đảm bảo tất cả các hoạt động quản lý bán hàng, nhiệm vụ hàng ngày và dịch vụ khách hàng diễn ra suôn sẻ

Xác nhận đơn đặt hàng và đảm bảo giao sản phẩm đúng hạn và chính xác.

3. Quản lý hiệu suất và vận hành:

Phân tích số liệu bán hàng để xác định hiệu quả của các chiến lược bán hàng hiện tại.

Cung cấp hỗ trợ cho các đối tác như điểm gửi hàng và tài xế giao hàng.

Thực hiện các nhiệm vụ được giao bởi quản lý.

4. Marketing:

Sử dụng sự sáng tạo và đổi mới để thúc đẩy nhận diện thương hiệu.

Với Mức Lương 8 - 12 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Đã tốt nghiệp về Logistc, QTKD, Marketing hoặc lĩnh vực liên quan (kinh nghiệm làm việc tương đương tại các Call Center cũng sẽ được xem xét)

Ưu tiên có kinh nghiệm trong dịch vụ khách hàng, CSKH hoặc sales.

Có khả năng làm việc chi tiết, tổ chức và phân tích

Khả năng làm việc nhóm cũng như cá nhân hiệu quả.

Kỹ năng giao tiếp tốt

Chủ động, thích nghi và mong muốn phát triển trong môi trường khởi nghiệp có nhịp độ nhanh.

Tại CÔNG TY TNHH PONT EXPRESS Thì Được Hưởng Những Gì

Lương cứng 8-12 triệu/ tháng

Ký hợp đồng lao động (được đóng BHXH, BHYT theo quy định của luật Lao Động)

Được đào tạo và huấn luyện về kiến thức và ngành nghề, kỹ năng làm việc, khả năng phát triển công việc dài hạn.

Thời gian làm việc từ thứ 2 đến thứ 6 (nghỉ T7, CN)

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY TNHH PONT EXPRESS

