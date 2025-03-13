Tuyển Nhân viên kinh doanh CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI ĐIỆN TỬ TRANG SỨC QUỐC TẾ T&A làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 8 - 12 Triệu

Mức lương 8 - 12 Triệu Hình thức làm việc Khác Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm Không yêu cầu Cấp bậc Chưa cập nhật

Địa điểm làm việc - Hồ Chí Minh: - 161 Âu Cơ,Hồ Chí Minh

Mô Tả Công Việc Nhân viên kinh doanh Với Mức Lương 8 - 12 Triệu

Tìm kiếm, tư vấn và giới thiệu sản phẩm đến khách hàng.

Chăm sóc khách hàng cũ, xây dựng và phát triển mối quan hệ khách hàng.

Đảm bảo chỉ tiêu doanh số hàng tháng do công ty đặt ra.

Hỗ trợ giải quyết các vấn đề của khách hàng trong quá trình bán hàng.

Báo cáo công việc và doanh số định kỳ cho quản lý.

Với Mức Lương 8 - 12 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Tốt nghiệp Trung cấp trở lên, không yêu cầu kinh nghiệm (được đào tạo từ đầu).

Có khả năng giao tiếp tốt, nhanh nhẹn và linh hoạt trong công việc.

Yêu thích công việc kinh doanh, chịu được áp lực doanh số.

Ưu tiên ứng viên có kinh nghiệm bán hàng hoặc biết tiếng Trung cơ bản.

Tại CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI ĐIỆN TỬ TRANG SỨC QUỐC TẾ T&A Thì Được Hưởng Những Gì

Thu nhập không giới hạn (lương cứng + hoa hồng hấp dẫn).

Được đào tạo bài bản kỹ năng bán hàng.

Cơ hội thăng tiến rõ ràng trong công việc.

Môi trường làm việc trẻ trung, năng động.

Mức lương đãi ngộ: Lương cơ bản + Hoa hồng% + Phúc lợi

Lương cơ bản: upto 12,000,000 VNĐ/tháng

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI ĐIỆN TỬ TRANG SỨC QUỐC TẾ T&A

