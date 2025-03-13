Tuyển Nhân viên kinh doanh CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI ĐIỆN TỬ TRANG SỨC QUỐC TẾ T&A làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 8 - 12 Triệu

Tin tuyển dụng Mức độ phù hợp
Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Nhân viên kinh doanh Tại CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI ĐIỆN TỬ TRANG SỨC QUỐC TẾ T&A
Mức lương
8 - 12 Triệu
Hình thức làm việc
Khác
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
Không yêu cầu
Cấp bậc
Chưa cập nhật
Địa điểm làm việc
- Hồ Chí Minh:
- 161 Âu Cơ,Hồ Chí Minh
Mô Tả Công Việc Nhân viên kinh doanh Với Mức Lương 8 - 12 Triệu
Tìm kiếm, tư vấn và giới thiệu sản phẩm đến khách hàng.
Chăm sóc khách hàng cũ, xây dựng và phát triển mối quan hệ khách hàng.
Đảm bảo chỉ tiêu doanh số hàng tháng do công ty đặt ra.
Hỗ trợ giải quyết các vấn đề của khách hàng trong quá trình bán hàng.
Báo cáo công việc và doanh số định kỳ cho quản lý.
Với Mức Lương 8 - 12 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì
Tốt nghiệp Trung cấp trở lên, không yêu cầu kinh nghiệm (được đào tạo từ đầu).
Có khả năng giao tiếp tốt, nhanh nhẹn và linh hoạt trong công việc.
Yêu thích công việc kinh doanh, chịu được áp lực doanh số.
Ưu tiên ứng viên có kinh nghiệm bán hàng hoặc biết tiếng Trung cơ bản.
Tại CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI ĐIỆN TỬ TRANG SỨC QUỐC TẾ T&A Thì Được Hưởng Những Gì
Thu nhập không giới hạn (lương cứng + hoa hồng hấp dẫn).
Được đào tạo bài bản kỹ năng bán hàng.
Cơ hội thăng tiến rõ ràng trong công việc.
Môi trường làm việc trẻ trung, năng động.
Mức lương đãi ngộ: Lương cơ bản + Hoa hồng% + Phúc lợi
Lương cơ bản: upto 12,000,000 VNĐ/tháng
Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI ĐIỆN TỬ TRANG SỨC QUỐC TẾ T&A
Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.
