Tuyển Nhân viên kinh doanh Công Ty Cổ Phần Aquasol làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 8 - 12 Triệu

Mức lương 8 - 12 Triệu Hình thức làm việc Khác Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm Không yêu cầu Cấp bậc Chưa cập nhật

Địa điểm làm việc - Hồ Chí Minh: - 157 Tô Hiến Thành, phường 13, quận 10

Mô Tả Công Việc Nhân viên kinh doanh Với Mức Lương 8 - 12 Triệu

- Hỗ trợ bộ phận kinh doanh trong các công tác hành chính, xử lý đơn hàng, hợp đồng, báo giá.

- Theo dõi và cập nhật tiến độ đơn hàng, phối hợp với kho, kế toán, vận hành để đảm bảo giao hàng đúng hạn.

- Quản lý và lưu trữ hồ sơ khách hàng, hợp đồng, chứng từ liên quan.

- Tổng hợp, báo cáo doanh số bán hàng, theo dõi công nợ khách hàng.

- Hỗ trợ chuẩn bị tài liệu, báo cáo cho các cuộc họp kinh doanh.

- Tiếp nhận và xử lý các yêu cầu từ khách hàng liên quan đến đơn hàng, hợp đồng.

- Hỗ trợ các hoạt động marketing, chăm sóc khách hàng theo yêu cầu.

- Thực hiện các công việc khác theo chỉ đạo của cấp trên.

Với Mức Lương 8 - 12 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

- Có kinh nghiệm từ 6 tháng - 1 năm trong lĩnh vực Sales Admin, Sales Support hoặc các vị trí tương đương.

- Thành thạo MS Office (Excel, Word, PowerPoint).

- Kỹ năng giao tiếp, sắp xếp công việc tốt.

- Có khả năng làm việc độc lập, chịu áp lực cao.

- Ưu tiên ứng viên có kinh nghiệm trong ngành hàng tiêu dùng, bán lẻ, thương mại

Tại Công Ty Cổ Phần Aquasol Thì Được Hưởng Những Gì

- Mức lương: từ 8.000.000 đến 12.000.000đ

- Đầy đủ hợp đồng, BHXH, phép năm

- Làm việc trong môi trường trẻ, năng động, có điều kiện phát triển.

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công Ty Cổ Phần Aquasol

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.