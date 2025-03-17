Tuyển Nhân viên kinh doanh Công Ty Cổ Phần Aquasol làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 8 - 12 Triệu

Tuyển Nhân viên kinh doanh Công Ty Cổ Phần Aquasol làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 8 - 12 Triệu

Công Ty Cổ Phần Aquasol
Ngày đăng tuyển: 17/03/2025
Hạn nộp hồ sơ: 18/04/2025
Công Ty Cổ Phần Aquasol

Nhân viên kinh doanh

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Nhân viên kinh doanh Tại Công Ty Cổ Phần Aquasol

Mức lương
8 - 12 Triệu
Hình thức làm việc
Khác
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
Không yêu cầu
Cấp bậc
Chưa cập nhật
Địa điểm làm việc

- Hồ Chí Minh:

- 157 Tô Hiến Thành, phường 13, quận 10

Mô Tả Công Việc Nhân viên kinh doanh Với Mức Lương 8 - 12 Triệu

- Hỗ trợ bộ phận kinh doanh trong các công tác hành chính, xử lý đơn hàng, hợp đồng, báo giá.
- Theo dõi và cập nhật tiến độ đơn hàng, phối hợp với kho, kế toán, vận hành để đảm bảo giao hàng đúng hạn.
- Quản lý và lưu trữ hồ sơ khách hàng, hợp đồng, chứng từ liên quan.
- Tổng hợp, báo cáo doanh số bán hàng, theo dõi công nợ khách hàng.
- Hỗ trợ chuẩn bị tài liệu, báo cáo cho các cuộc họp kinh doanh.
- Tiếp nhận và xử lý các yêu cầu từ khách hàng liên quan đến đơn hàng, hợp đồng.
- Hỗ trợ các hoạt động marketing, chăm sóc khách hàng theo yêu cầu.
- Thực hiện các công việc khác theo chỉ đạo của cấp trên.

Với Mức Lương 8 - 12 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

- Có kinh nghiệm từ 6 tháng - 1 năm trong lĩnh vực Sales Admin, Sales Support hoặc các vị trí tương đương.
- Thành thạo MS Office (Excel, Word, PowerPoint).
- Kỹ năng giao tiếp, sắp xếp công việc tốt.
- Có khả năng làm việc độc lập, chịu áp lực cao.
- Ưu tiên ứng viên có kinh nghiệm trong ngành hàng tiêu dùng, bán lẻ, thương mại

Tại Công Ty Cổ Phần Aquasol Thì Được Hưởng Những Gì

- Mức lương: từ 8.000.000 đến 12.000.000đ
- Đầy đủ hợp đồng, BHXH, phép năm
- Làm việc trong môi trường trẻ, năng động, có điều kiện phát triển.

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công Ty Cổ Phần Aquasol

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.

Liên Hệ Công Ty

Công Ty Cổ Phần Aquasol

Công Ty Cổ Phần Aquasol

Quy mô: Chưa cập nhật
Địa điểm: 32/161 Ông Ích Khiêm, phường 14, quận 11, thành phố Hồ Chí Minh

Vị Trí Công Việc

Khu Vực

