Tuyển Nhân viên kinh doanh Công ty TNHH Sky Pak làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 8 - 12 Triệu

Công ty TNHH Sky Pak
Ngày đăng tuyển: 20/03/2025
Hạn nộp hồ sơ: 24/04/2025
Nhân viên kinh doanh

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Nhân viên kinh doanh Tại Công ty TNHH Sky Pak

Mức lương
8 - 12 Triệu
Hình thức làm việc
Khác
Giới tính
Nam
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
Không yêu cầu
Cấp bậc
Chưa cập nhật
Địa điểm làm việc

- Hồ Chí Minh:

- 36 Đường 31C, Phường An Phú, Thành phố thủ Đức, Thành phố Hồ Chí Minh (Gần Mega Market Song Hành), Quận Thủ Đức

Mô Tả Công Việc Nhân viên kinh doanh Với Mức Lương 8 - 12 Triệu

Tìm kiếm khách hàng mới (khách hàng doanh nghiệp là chính yếu).
Tư vấn khách hàng từ Marketing của công ty đổ về.
Sản phẩm chính: Xốp hơi, Cột khí, Đệm khí, Gối khí → chèn lót trong thùng Carton giúp bảo vệ sản phẩm.
Tư vấn và đề xuất các sản phẩm phù hợp với nhu cầu của khách hàng, đảm bảo tính khả thi và hiệu quả kinh tế.
Đàm phán, ký kết hợp đồng, theo dõi đơn hàng và công nợ khách hàng.
Chăm sóc khách hàng, duy trì mối quan hệ với khách hàng, hỗ trợ khách hàng trong quá trình vận hành sản phẩm.
Báo cáo kết quả kinh doanh định kỳ và thực hiện các nhiệm vụ khác theo yêu cầu của cấp trên.

Với Mức Lương 8 - 12 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Nam, độ tuổi từ 21 - 25 và tốt nghiệp Đại học.
Tiếng Anh khá, có thể giao tiếp cơ bản (tương đương TOEIC 700).
Siêng năng, ham học hỏi và mong muốn cơ hội thăng tiến rõ ràng.
Kỹ năng giao tiếp và thuyết phục tốt, có khả năng xây dựng và duy trì mối quan hệ kinh doanh.
Thành thạo tin học văn phòng, có xe máy, laptop và smartphone.
Am hiểu về Thương mại Điện tử và các xu hướng mới nhất trong lĩnh vực này.
Ưu tiên có kinh nghiệm làm việc trong lĩnh vực Sales, đặc biệt là Sale B2B, lĩnh vực sản xuất/ công nghiệp và nền tảng Thương mại Điện tử.

Tại Công ty TNHH Sky Pak Thì Được Hưởng Những Gì

Tổng thu nhập: 08 - 12 triệu/tháng. Bao gồm lương cơ bản 06 - 08 triệu/tháng + Hoa Hồng + Phụ cấp (điện thoại và di chuyển).
08 - 12 triệu/tháng
Lương tháng 13, thưởng nóng và xét tăng lương theo định kỳ hàng năm.
Thời gian làm việc: 7,5 tiếng/ ngày, nghỉ trưa 1h30, được nghỉ Thứ 7 và Chủ nhật.
Đầy đủ các chế độ theo quy định Nhà nước (BHXH, BHYT, thưởng các dịp Lễ/ Tết, 12 ngày nghỉ phép năm,...).
05 lý do nên lựa chọn Sky Pak:
Môi trường làm việc Chủ động - Vui vẻ - Hòa Đồng - Học tập - Cải tiến
Chính sách lương - thưởng rõ ràng.
Công việc có khả năng thăng tiến - phát triển tốt.
Định hướng rõ ràng - thông tin xuyên suốt - tiềm năng phát triển.
Sếp hỗ trợ - hòa đồng - vui vẻ.

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công ty TNHH Sky Pak

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.

Báo cáo tin tuyển dụng: Nếu bạn thấy rằng tin tuyển dụng này không đúng hoặc có dấu hiệu lừa đảo, hãy phản ánh với chúng tôi.

Liên Hệ Công Ty

Công ty TNHH Sky Pak

Quy mô: 25 - 99 Nhân viên
Địa điểm: số 36 Đường Số 31C Khu C, An Phú, Quận 2, Thành phố Hồ Chí Minh

Vị Trí Công Việc

Khu Vực

